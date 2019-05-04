Как в Костанае отпразднуют День Победы, рассказали в городском акимате
Георгий ГОВОРОВ
Праздничные торжества 9 мая начнутся в 10:00 на площади перед областным акиматом. Для костанайцев подготовили театрализованное представление «Батырлар сізге мың алғыс».
Фото из архива "НГ"
В 10:05 стартует гражданско-патриотическая акция "Бессмертный полк". Шествие колонн к Мемориалу воинам-костанайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начнется от областного акимата, далее по ул. Баймагамбетова и завершится в парке Победы.
В 11:00 там пройдёт торжественный митинг "Не меркнет слава их в веках" с возложением цветов.
Концертная программа на двух сценических площадках парка Победы (за мемориалом и на выходе из парка ул. Гагарина) начнется в 11:30.
С полудня там же начнут работать 3 военно-полевые кухни с участием агитбригады фронтовой песни.
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет посвящён открытый легкоатлетический велопробег "Память" из парка Победы по улицам Костаная.
В Сити-центре костанайцам покажут концертную программу "Дорогами войны", начало - в 18 часов. С 19:00 до 21:00 покажут концерт "Мелодии великой победы".
Праздничную торговлю развернут с 9:00 до 15:00 в парке Победы и с 9:00 до 17:00 - вСсити-центре.
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