Форум
Victor Yang
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Ваш земляк: ! Ему же сказали (по телевизору, по радио, в газете напечатали, в Инете могли выложить), что Власть только и делает, что думает о народе и его нуждах Тебе так же сказали, что...
04.05.19 10:52
Victor Yang
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
JereK: Вообще, нормальная такая карьера у большенства наших "элитных". Был в колхозе пастухом, теперь министр образования.. Министры - это не элита. Элита - это серые кардиналы с...
04.05.19 10:45
JereK
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: Власть ВЕЗДЕ держится на спецслужбах и элите. Поржал. :lol: Это ты про наших вчерашних пастухов что-ли так выразился? "Элита", блин :lol: Вообще, нормальная такая...
04.05.19 10:10
директор пляжа
Садыбеку Тугелу вручили удостоверение кандидата в президенты
видио есть лазейка в законе на повышенную пенсию при наличии опции кандидата в президенты.. но это не точно. Интересно было бы узнать действительно ЗАЧЕМ..
04.05.19 09:57
Добринцофф
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: И ты думаешь, что этим будет заниматься президент? Нет конечно,ведь есть задачи поважнее,первым делом дорвавшись до власти нужно обеспечить себя и всю родню до седьмого колена, тут...
04.05.19 09:52
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Как в Костанае отпразднуют День Победы, рассказали в городском акимате

Георгий ГОВОРОВ

4 мая 2019, 09:41 |  Общество

Праздничные торжества 9 мая начнутся в 10:00 на площади перед областным акиматом. Для костанайцев подготовили театрализованное представление «Батырлар сізге мың алғыс».

Фото из архива "НГ"

В 10:05 стартует гражданско-патриотическая акция "Бессмертный полк". Шествие колонн к Мемориалу воинам-костанайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начнется от областного акимата, далее по ул. Баймагамбетова и завершится в парке Победы.

В 11:00 там пройдёт торжественный митинг "Не меркнет слава их в веках" с возложением цветов.

Концертная программа на двух сценических площадках парка Победы (за мемориалом и на выходе из парка ул. Гагарина) начнется в 11:30.

С полудня там же начнут работать 3 военно-полевые кухни с участием агитбригады фронтовой песни.

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет посвящён открытый легкоатлетический велопробег "Память" из парка Победы по улицам Костаная.

В Сити-центре костанайцам покажут концертную программу "Дорогами войны", начало - в 18 часов. С 19:00 до 21:00 покажут концерт "Мелодии великой победы". 

Праздничную торговлю развернут с 9:00 до 15:00 в парке Победы и с 9:00 до 17:00 - вСсити-центре.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.05.19 11:25 ЦИК зарегистрировал третьего кандидата в президенты
04.05.19 11:10 ЖССБК ввёл единые размеры ставки и первоначального взноса по ипотеке для военнослужащих
04.05.19 10:41 Кто платил за билборды с Токаевым, рассказали в акимате Актау
04.05.19 09:21 Пожар в частном секторе Костаная тушили 10 единиц техники службы пожаротушения
04.05.19 08:52 Под Ржевом найдены останки казахского солдата времен Второй мировой войны
03.05.19 17:42 Кражу зерна на сумму более 4 млн тенге предотвратили в Федоровском районе
03.05.19 17:19 Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав
03.05.19 17:01 Садыбеку Тугелу вручили удостоверение кандидата в президенты
03.05.19 16:51 Численность бетпакдалинской популяции сайгаков продолжает расти
03.05.19 16:12 Без осадков и очень жарко - в Костанайскую область идёт южный антициклон

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 213
Пользователей: 1
Всего: 214

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх