Как в Костанае отпразднуют День Победы, рассказали в городском акимате

Праздничные торжества 9 мая начнутся в 10:00 на площади перед областным акиматом. Для костанайцев подготовили театрализованное представление «Батырлар сізге мың алғыс».

Фото из архива "НГ"

В 10:05 стартует гражданско-патриотическая акция "Бессмертный полк". Шествие колонн к Мемориалу воинам-костанайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начнется от областного акимата, далее по ул. Баймагамбетова и завершится в парке Победы.

В 11:00 там пройдёт торжественный митинг "Не меркнет слава их в веках" с возложением цветов.

Концертная программа на двух сценических площадках парка Победы (за мемориалом и на выходе из парка ул. Гагарина) начнется в 11:30.

С полудня там же начнут работать 3 военно-полевые кухни с участием агитбригады фронтовой песни.

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет посвящён открытый легкоатлетический велопробег "Память" из парка Победы по улицам Костаная.

В Сити-центре костанайцам покажут концертную программу "Дорогами войны", начало - в 18 часов. С 19:00 до 21:00 покажут концерт "Мелодии великой победы".

Праздничную торговлю развернут с 9:00 до 15:00 в парке Победы и с 9:00 до 17:00 - вСсити-центре.