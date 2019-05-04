Под Ржевом найдены останки казахского солдата времен Второй мировой войны

Останки найдены поисковым отрядом «Пионер» (г.Москва), принимающим участие в региональной вахте памяти «Ржев - 2019», приуроченной к 74-ой годовщины Великой Победы. Об этом сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

«Нашим поисковым отрядом уже найдены останки 117 солдат, погибших в августе 1942 года в урочище Бельково Ржевского района, где происходили ожесточенные бои - за две недели были понесены колоссальные потери в 3500 человек, среди которых было очень много казахов», - рассказал в интервью МИА «Казинформ» командир поискового отряда «Пионер» Михаил Богданов.

«1 мая в урочище Бельково Ржевского района в одной из воронок нами были найдены останки трех солдат, в том числе самодельный медальон - гильза от винтовки «Мосина» с вложенной запиской. Медальон принадлежал бойцу из Казахстана, погибшему в возрасте 19 лет. В записке указаны данные солдата из 220 стрелковой дивизии - фамилия, имя отчество, год рождения и адрес семьи. Также были найдены личные вещи, принадлежащие другим павшим бойцам», - сообщил командир поискового отряда «Пионер».

На фото записки, найденной в медальоне казахского бойца, можно различить надписи: Ильжанов Нургазы, 1923 года рождения. Адрес родителей: КССР, Кустанайская область, Тургайский район, Сагайский сельский совет, колхоз Арай.

«Сейчас мы ищем родственников найденного бойца из Казахстана, которых хотим пригласить на торжественное захоронение останков бойцов, которое будет проходить в городе Ржеве 22 июня», - добавил М.Богданов.

«Если боец находится один, не в братской могиле, то его останки по желанию родственников отправляются на Родину. А так как бойцы были найдены в одной воронке втроем и отделить их невозможно, поэтому захоронение будет происходить в городе Ржеве», - пояснил он.

Ржевская битва (с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 год) включает в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против немецкой группы армий «Центр».

Ржевский рубеж также сыграл исключительную роль в битве за Москву, сковав вражеские войска на подступах к столице. Потери казахстанцев составили более 80% личного состава. Общие потери Красной Армии на Ржевско-Вяземском плацдарме составили 1 миллион 350 тысяч человек.

3 марта 1943 года город Ржев был освобожден. За 17 месяцев оккупации 20-тысячный Ржев был почти полностью разрушен, осталось в живых не больше 200 человек. Историки называют его «Северным Сталинградом», выступая за признание «Ржевской битвы» как единой стратегической операции. С 2007 года является «Городом воинской славы».