Численность бетпакдалинской популяции сайгаков продолжает расти

О мерах по охране и учету численности степной антилопы рассказали сегодня, 3 мая, на брифинге в РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».

На протяжении всего коридора миграции сайги в Казахстане ведется наблюдение за этими реликтовыми животными и их охрана. Особенно актуальными эти мероприятия стали после того, как в результате эпидемии пастереллеза в 2015 году численность сайгаков бетпакдалинской популяции упала с 242 500 до 36 200 особей. Для контроля динамики численности созданы стационарные и мобильные посты, проводится республиканская акция «Сайгак».

В рамках акции на территории Амангельдинского и Джангельдинского районов проводят авиаучет сайгаков бетпакдалинской популяции, рейды по охране сайги и воспитательную работу с населением.

Авиаучетом занимаются специалисты Костанайской и Актюбинской инспекций лесного хозяйства и животного мира, РГКП «Охотзоопром», государственных природных резерватов «Алтын Дала» и «Иргиз Тургай». Для учета использовался вертолет «Еврокоптер», в каждом вылете принимали участие по 4 человека. При обнаружении сайгаков их местонахождение фиксировалось прибором GPS. Общее время налета в этом году составило 24 часа 55 минут.





- Сколь-нибудь точное количество сайгаков нельзя сказать сразу, - сообщил на брифинге главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства теринспекции Мурат БАЙДИЛЬДИН. - Оно будет определено после камеральной обработки. Но даже на первый взгляд видно, что бетпакдалинская популяция увеличилась. То есть, наблюдается устойчивая положительная динамика. Об этом говорят и итоги подсчетов прошлых лет. Если в 2016 году, после массового падежа, мы насчитывали 36 200 особей, то в 2017 году их стало 51 100, а в 2018 году уже 76 400.

В ходе проведения акции «Сайгак» попутно выявлили 87 фактов нарушения природоохранного законодательства. Постоянно ведется отслеживание в СМИ объявлений о скупке и продаже рогов сайгаков. В 2019 году два объявления направлены в департамент полиции Костанайской области для принятия мер.

Как сообщил на брифинге инспектор областного департамента природоохранной полиции майор Кайрат ШАКУПОВ, максимальное наказание за хранение дериватов сайги (в частности, рогов) - 3 года лишения свободы. Пока лишением свободы никого из уличенных в данном преступлении не наказывали, но ограничение свободы применялось. Кроме того, виновный должен выплатить государству нанесенный ущерб. За каждый рог (а не пару) штраф составляет 500 МПР.

В 2019 году природоохранная полиция выявила один факт браконьерства в отношении сайгаков. В Джангельдинском районе были найдены застреленными 2 самца сайгака с отпиленными рогами. Возбуждено уголовное дело, причастные к преступлению лица устанавливаются.