Численность бетпакдалинской популяции сайгаков продолжает расти
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
О мерах по охране и учету численности степной антилопы рассказали сегодня, 3 мая, на брифинге в РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».
На протяжении всего коридора миграции сайги в Казахстане ведется наблюдение за этими реликтовыми животными и их охрана. Особенно актуальными эти мероприятия стали после того, как в результате эпидемии пастереллеза в 2015 году численность сайгаков бетпакдалинской популяции упала с 242 500 до 36 200 особей. Для контроля динамики численности созданы стационарные и мобильные посты, проводится республиканская акция «Сайгак».
В рамках акции на территории Амангельдинского и Джангельдинского районов проводят авиаучет сайгаков бетпакдалинской популяции, рейды по охране сайги и воспитательную работу с населением.
Авиаучетом занимаются специалисты Костанайской и Актюбинской инспекций лесного хозяйства и животного мира, РГКП «Охотзоопром», государственных природных резерватов «Алтын Дала» и «Иргиз Тургай». Для учета использовался вертолет «Еврокоптер», в каждом вылете принимали участие по 4 человека. При обнаружении сайгаков их местонахождение фиксировалось прибором GPS. Общее время налета в этом году составило 24 часа 55 минут.
- Сколь-нибудь точное количество сайгаков нельзя сказать сразу, - сообщил на брифинге главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства теринспекции Мурат БАЙДИЛЬДИН. - Оно будет определено после камеральной обработки. Но даже на первый взгляд видно, что бетпакдалинская популяция увеличилась. То есть, наблюдается устойчивая положительная динамика. Об этом говорят и итоги подсчетов прошлых лет. Если в 2016 году, после массового падежа, мы насчитывали 36 200 особей, то в 2017 году их стало 51 100, а в 2018 году уже 76 400.
В ходе проведения акции «Сайгак» попутно выявлили 87 фактов нарушения природоохранного законодательства. Постоянно ведется отслеживание в СМИ объявлений о скупке и продаже рогов сайгаков. В 2019 году два объявления направлены в департамент полиции Костанайской области для принятия мер.
Как сообщил на брифинге инспектор областного департамента природоохранной полиции майор Кайрат ШАКУПОВ, максимальное наказание за хранение дериватов сайги (в частности, рогов) - 3 года лишения свободы. Пока лишением свободы никого из уличенных в данном преступлении не наказывали, но ограничение свободы применялось. Кроме того, виновный должен выплатить государству нанесенный ущерб. За каждый рог (а не пару) штраф составляет 500 МПР.
В 2019 году природоохранная полиция выявила один факт браконьерства в отношении сайгаков. В Джангельдинском районе были найдены застреленными 2 самца сайгака с отпиленными рогами. Возбуждено уголовное дело, причастные к преступлению лица устанавливаются.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 246
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав
Как то заголовок с содержание не вяжется. Без прав при себе, не имеющие их вообще и лишённые различные понятия. Как в анекдоте : На этот раз Штирлиц не уйдёт, решил Борман и перекрыл все выходы. _...
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет. Сразу вспомнилась загадка про жарку котлет :lol: Кстати, вам не кажется странным, что хваленые черепица или брусчатка с добавлением...
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: Ты где это увидел? Да и где "своё суждение" было? Во всех комментариях. "Как бы чего не вышло!" Всё-таки творчество Салтыкова-Щедрина бессмертно благодаря таким...
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
Экологи, которые заботятся о чистоте свалок? А добро им пожаловать в с.Октябрьское (Казахстанец), где закрыта свалка! Мусор теперь надо возить в Затобольск, по новому закону, по которому в радиусе 50...
Учителя трудятся не меньше - Токаев о начальниках с орденами
таноми52 - А что , красиво же будет - Герой труда Казахстана Машкевич , Утемуратов ,Кулибаев !!