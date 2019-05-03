Порыв устранят - аварию, из-за которой остался без воды многоэтажный дом, прокомментировали в ГКП Костанай-Су" и КСП "Индустриальный"
Елена КОРШУН
Подачу холодной воды в доме № 35 по ул. Мауленова в Костанае прекратили 27 апреля из-за порыва на трубопроводе. Об этом сегодня, 3 мая, утром сообщил пользователь сайта ng.kz Алексей n-34 в рубрике "Народные новости".
- Нам никто не может ответить на главный вопрос - когда нам дадут холодную воду? - написал он. - В доме живет много семей с детьми школьного возраста и младше, а также пожилые люди, некоторым даже тяжело спуститься во двор за водой, которую нам подвозят на машине, а главное - что привозят её в рабочий период, с 17:00 до 18:00, когда основная часть жильцов находится на работе. Возникает еще один вопрос - как так получилось, что у государственной организации, которая отвечает за водоснабжение всего города, не стоит на балансе участок водопровода? А ведь за воду оплачиваем мы им, и наверняка в стоимость уже заложены расходы не только по очищению воды , но и проведения ремонтных работ...
После опубликования этой новости ситуацию прокомментировали в ГКП "Костанай-Су":
"В ходе обследования аварийного участка было выявлено, что данный объект на балансе ГКП не состоит. Собственником данного участка является ТОО «Славэкс Азия», ранее объект был зарегистрирован как офис; служебная квартира. На сегодня здание переоборудовано под общежитие. Документы собственникам не переоформлены".
В Правилах пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденные Правительством РК № 832 от 05.06.2009 г. указано:
П. 35. Услугодатель и потребитель обслуживают системы водоснабжения и водоотведения и обеспечивают их нормальное техническое состояние каждый в пределах своих границ раздела эксплуатационной ответственности.
П. 38. Границей раздела балансовой принадлежности между сетями водоснабжения и водоотведения услугодателя и потребителя, являющегося владельцем индивидуального жилого дома или юридическим лицом, является врезка в трубопровод в месте подключения к системе водоснабжения и водоотведения населенного пункта.
Поэтому, отмечают в ГКП "Костанай-Су", устранять аварию балансодержатель должен за счет собственных средств согласно балансовому разграничению.
В КСП "Индустриальный", который обслуживает этот дом, "НГ" сообщили, что председателя кооператива сейчас нет на месте. И добавили:
- Но он сейчас в акимате по этому вопросу. Порыв будет устранен.
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