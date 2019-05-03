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Без осадков и очень жарко - в Костанайскую область идёт южный антициклон

Георгий ГОВОРОВ

3 мая 2019, 16:12 |  Общество

Южный антициклон дойдёт на выходных до Костанайской области и принесёт наконец-то тепло в наш регион. Синоптики прогнозируют на субботу, воскресенье и понедельник отсутствие осадков и переменную облачность.

Фото Ксении РЕБИК

- Меняться будет только температура воздуха, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу, 4 мая, ждут ночью 0...+5, местами +8, а днём +17..+22, местами +25 градусов. В воскресенье, 5 мая, ночью предположительно столбики термометров покажут ночью +3...+8, местами +11, днём +20...+25 градусов. И в понедельник, 6 мая, вероятно, ночью +3...+8, местами +11, днём +22...+27, местами +30 градусов.

Ветер ожидается южный 9-14, местами 15-20 м/с.
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