Костанайский гроссмейстер Пётр Костенко стал серебряным призером чемпионата РК по шахматам

Финал чемпионата Казахстана по шахматам среди мужчин и женщин проходил в Алматы с 21 апреля по 2 мая. 22 сильнейших шахматиста страны разыграли призовой фонд турнира в размере 5 млн тенге.

Фото со страницы Дастана Капаева в Facebook

Гроссмейстер из Костаная Пётр КОСТЕНКО занял на этом турнире 2 место. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

"После плохого финиша на Аэрофлоте (0 из 2), жуткого выступления за сборную на Чемпионате Мира (0 из 4) и невнятного старта на Чемпионате Казахстана (0,5 из 2) все же удалось прервать "чёрную" полосу. Набрал 7 из 11, поделил 2-5 место и на тай-брейке удалось занять второе место. Поздравляю Нурлан Ибраев с золотом (спустя 14 лет) и Anuar Ismagambetov с бронзой!"

Ранее Prosports.kz сообщал, что чемпионы Казахстана, помимо денежного приза в размере 600 000 тенге, получат право представлять страну на чемпионате Азии, Кубке Центральной Азии и Зональном турнире 3.4.

В финале принимали участие Муртас Кажгалеев, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев, Петр Костенко, Гулисхан Нахбаева, Мадина Давлетбаева, Гульмира Даулетова, Асель Серикбай и другие именитые шахматисты.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши турниры стали кузницей новых гроссмейстеров, – комментировала перед началом чемпионата исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко, – Нам это удалось – в этом году оба чемпионата будут проведены с нормами международных гроссмейстеров».

Турнир проводился по круговой системе с обсчетом рейтинга в ФИДЕ. Все финалисты получили гарантированные денежные призы, обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей были награждены медалями и дипломами.