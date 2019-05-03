В Казахстане выросло число бизнесменов, которым коррупция помогает - опрос
Галина КАТКОВА
Данные опроса «Деловой климат» привела сегодня на совещании в облакимате руководитель управления госуслуг департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области Гульнара ШАГИРОВА.
- Результаты опроса субъектов бизнеса, который был проведен в 2018 году, показали, что коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, земельных отношений, госархстройконтроля, то есть там, где предоставляют разрешения на строительство и занимаются земельными вопросами, - сказала Шагирова. - При этом среди тех респондентов, что сталкивались с коррупцией, выросло число субъектов, которые считают, что коррупция им помогла - с 8% до 15%.
Руководитель управления также отметила, что, по мнению опрошенных, в 49% случаев инициаторами коррупционных сделок являются сами предприниматели. Но к этому их склоняют условия оказания государственных услуг - затруднения с получением консультаций в госорганах, неполная или неактуальная информация, в том числе на сайтах управлений, требование ненужных документов, растянутые сроки оказания услуги.
Одним из примеров было названо отсутствие на интернет-ресурсах акиматов сведений о наличии и мощности инженерных сетей. Возможность к ним подключиться - один из самых актуальных вопросов для предпринимателей. Закон РК «О естественных монополиях» предусматривает размещение такой информации на сайтах, однако в большинстве районов ее нет.
Темой прошедшего совещания была заявлена оптимизация государственных услуг в сферах автомобильного транспорта, архитектурно-градостроительной деятельности, охраны природных ресурсов. Подробности - в ближайшем номере «НГ».
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