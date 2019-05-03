Ветераны и труженники тыла ВОВ смогут бесплатно проехать по железной дороге до конца 2019 года
Акцию проводят Фонд развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» и АО «Пассажирские перевозки». До конца 2019 года ветераны и труженики тыла ВОВ получат возможность бесплатного проезда по всем направлениям, осуществляемым АО «Пассажирские перевозки». Причем не только в пределах Республики Казахстан, но и по территории стран СНГ.
Иллюстративное фото zaleskiy.com
- Участникам и инвалидам ВОВ будут выделены места в купейных вагонах поездов всех категорий, в том числе в вагонах класса «Турист» и специализированных купе для лиц с ограниченными возможностями в поездах компании «Talgo», - сообщили в пресс-служдбе АО «Пассажирские перевозки». - Кроме того, в поездах формированием АО «Пассажирские перевозки» для ветеранов ВОВ в пути следования будет представлено бесплатное питание.
Для оформления билетов в рамках акции необходимо предоставить в билетную кассу оригинал документа, удостоверяющего личность и удостоверение ветерана или труженика тыла ВОВ.
При следовании в страны СНГ проездные документы (билеты) можно будет оформить только в пунктах продаж, расположенных только на территории Казахстана.
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