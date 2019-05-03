Танцевальные этно-батлы и мастер-класс по оформлению StartUp-проекта ждут костанайцев на закрытии "Фестиваля четырех стихий"
Георгий ГОВОРОВ
Церемония закрытия "Фестиваля четырех стихий" начнется в областном Доме Дружбы в субботу, 4 мая, в 10 часов. Для участия в ней в Костанай приедет председатель молодёжного движения корейцев Казахстана Игорь Ли.
- С 11 часов утра в Доме Дружбы начнет работать диалоговая площадка StartUp-проектов. Тематика - экология, - рассказала "НГ" заместитель председателя Корейского этнокультурного центра Костанайской области Ульяна КИМ. - Для всех желающих организуют мастер-класс о том, как придумать и реализовать свои идеи. Там же на практике можно будет составить свой проект. В 15 часов в парке 25-летия независимости мы начнем церемонию открытия аллеи Ассамблеи народа Казахстана. Мы уже высадили более 60 деревьев. Для костанайцев организуем концерт. Обещаем - скучно не будет.
В это же время, в 15 часов, костанайцы смогут посоревноваться в исполнении национальных и современных танцев - для молодёжи в парке 25-летия независимости подготовили танцевальные этно-батлы.
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