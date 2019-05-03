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drakon
Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане
А если эти же люди, скандировали- Это наш - президент, Дарига - наш -Спикер, Все дружно пойдём - на Выборы. Думаю,что это было бы ЗАКОННО... 8-) :-o
03.05.19 14:40
Маркс
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
drakon: Так уже - спилили Всё. Куда ещё... Ну пусть тогда пеньки корчуют.
03.05.19 14:30
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот тоже, пыль лежит,на парковке. d.radikal.ru Аж через дорогу - задуваее. Никто не - убирает... :lol: :oops:
03.05.19 13:58
Козлов я
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Из Положения о прохождении службы: 3. Лицам, состоящим на службе или в кадрах органов внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав рядовой полиции; младший...
03.05.19 13:45
Victor Yang
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
В полиции нет понятия "офицер" - есть понятие "начальствующий состав" - младший, средний, старший и высший. [Исправлено: Victor Yang, 03.05.2019 - 14:03]
03.05.19 13:23
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Танцевальные этно-батлы и мастер-класс по оформлению StartUp-проекта ждут костанайцев на закрытии "Фестиваля четырех стихий"

Георгий ГОВОРОВ

3 мая 2019, 08:44 |  Культура

Церемония закрытия "Фестиваля четырех стихий" начнется в областном Доме Дружбы в субботу, 4 мая, в 10 часов. Для участия в ней в Костанай приедет председатель молодёжного движения корейцев Казахстана Игорь Ли.

- С 11 часов утра в Доме Дружбы начнет работать диалоговая площадка StartUp-проектов. Тематика - экология, - рассказала "НГ" заместитель председателя Корейского этнокультурного центра Костанайской области Ульяна КИМ. - Для всех желающих организуют мастер-класс о том, как придумать и реализовать свои идеи. Там же на практике можно будет составить свой проект. В 15 часов в парке 25-летия независимости мы начнем церемонию открытия аллеи Ассамблеи народа Казахстана. Мы уже высадили более 60 деревьев. Для костанайцев организуем концерт. Обещаем - скучно не будет.

В это же время, в 15 часов, костанайцы смогут посоревноваться в исполнении национальных и современных танцев - для молодёжи в парке 25-летия независимости подготовили танцевальные этно-батлы. 

 
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