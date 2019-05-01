Улучшение погоды ожидается в ближайшие дни в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В атмосферу над Костанайской областью пришел антициклон. Его влияние на синоптическую ситуацию окажется положительным - тучи, несущие осадки, покинут небо, ветер утихнет, температура воздуха будет расти.
Фото Ксении РЕБИК
- Во второй половине недели погода будет улучшаться, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Осадков не ожидается, прогнозируется повышение температуры. В четверг, 2 мая, ночью еще будет мороз, термометры покажут от 0 до 5 градусов со знаком «минус». Местами возможно понижение температуры до -8 °С. Но уже в последующие ночи столбики термометров полезут вверх и достигнут отметки +5 °С, а минимальные ночные температуры с пятницы по воскресенье ниже нуля не опустятся. Дни ожидаются теплыми: 10-15, местами 18 градусов выше нуля.
По прогнозам синоптиков, ветер со 2-го по 5 мая будет сохранять юго-западное направление и скорость 9-14 м/с.
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