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Сабыр
Реконструкция Костаная - есть вопросы
Трущобы закрывают,чтобы из машины не видно было. Пусть на этом заборе ещё напишут что-то типа экспо или рухани)) Пусть люди поржут.
01.05.19 15:30
Vital
Ложка дегтя от очевидцев - на процессе по делу о ДТП с автобусом № 8 прошли прения
Вот поэтому я всегда говорю сыну. Посмотри на лево, потом на право. Два, пять, хоть десять раз. Потом иди. Если не уверен пропусти зелёный, на следующий пойди. Лучше пять минут потерять чем потом в...
01.05.19 14:56
abaika95
По встречке и на красный
Медный: Было к сожалению в нашей истории, когда соседи друг на друга стучали! И не надо передергивать речь в статье совсем не о взятках, читайте внимательно!
01.05.19 14:52
Vital
По встречке и на красный
JereK: Конечно нет. Там уже думаю очередь стоит из сотрудников полиции кто план не добрал. Штраф оплатят однозначно. Не куда не денется нарушитель.
01.05.19 14:30
JereK
По встречке и на красный
Vital: Ты на вопрос ответь :-) Нарушение перестает быть нарушением, если отсутствуют персональные данные оператора?
01.05.19 14:24
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Улучшение погоды ожидается в ближайшие дни в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

1 мая 2019, 14:48 |  Общество

В атмосферу над Костанайской областью пришел антициклон. Его влияние на синоптическую ситуацию окажется положительным - тучи, несущие осадки, покинут небо, ветер утихнет, температура воздуха будет расти.

Фото Ксении РЕБИК

- Во второй половине недели погода будет улучшаться, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Осадков не ожидается, прогнозируется повышение температуры. В четверг, 2 мая, ночью еще будет мороз, термометры покажут от 0 до 5 градусов со знаком «минус». Местами возможно понижение температуры до -8 °С. Но уже в последующие ночи столбики термометров полезут вверх и достигнут отметки +5 °С, а минимальные ночные температуры с пятницы по воскресенье ниже нуля не опустятся. Дни ожидаются теплыми: 10-15, местами 18 градусов выше нуля.

По прогнозам синоптиков, ветер со 2-го по 5 мая будет сохранять юго-западное направление и скорость 9-14 м/с.
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