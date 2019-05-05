"Поморгайте и выпейте чаю". Офтальмолог дал рекомендации детям и офисным работникам

Каждый из нас с детства знает, что надо беречь зрение. Но как его беречь, когда весь рабочий день проходит за компьютером, вечером все, на что хватает сил, - листать соцсети, лежа на диване, а в выходные зовут в кино, где вышла долгожданная кинопремьера?

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Корреспондент Tengrinews.kz Ольга Пастухова задала простые, волнующие каждого вопросы о здоровье глаз и его сохранении до самой старости офтальмологу Константину Уриху. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, офтальмохирург с 21-летним опытом работы является главным офтальмологом Управления здравоохранения Нур-Султана. Врач работает преимущественно со взрослыми, но знает, как надо заботиться о глазах с самого детства. Ведь именно дети, залипающие в гаджетах сегодня, имеют все шансы стать его пациентами завтра.

Про гаджеты и книги

Офтальмолог Константин Урих

- Константин Александрович, сколько времени в день безопасно для глаз смотреть телевизор, работать за компьютером, уделять время гаджетам?

- Для детей телевизор - до полутора часов в день, гаджеты - до 30-40 минут в день. Для профилактики проблем со зрением обязательна гимнастика, упражнения для глаз. Кроме того, дети должны находиться на свежем воздухе, именно на улице, не менее двух часов в день. Доказано, что солнечный свет способствует торможению развития близорукости у детей.

Для взрослых, особенно тех, кто весь рабочий день сидит у монитора, это те же 30-40 минут, но каждый час. После этого лучше сделать перерыв на 10-15 минут: встать, пройтись, посмотреть в окошко, поморгать, попить воды или чая... Чтобы глаза отдыхали, важно чередовать компьютер и отдых.

Иллюстрация: ves-novgorod.ru

- А как правильно смотреть телевизор? Помню, в детстве запрещали близко к нему садиться...

- Минимально безопасное для зрения расстояние от экрана - 3,5 метра. Это при стандартной диагонали 82 единицы. Если телевизор больше, то и расстояние больше. Тогда минимизируется электромагнитное воздействие от экрана на весь организм, глаза не так устают и профилактируется близорукость. Но если возле любого телевизора сесть на расстоянии метра, то глаза, соответственно, будут перенапрягаться и уставать.

- А есть ли такие правила для книг?

- Да, книгу лучше всего держать на расстоянии 35-40 сантиметров. Читать рекомендуется при естественном освещении, либо искусственном с мощностью ламп не меньше, чем естественный дневной свет. Шрифт должен быть четким, контрастным, размером не менее 12 кегля.

- Производители электронных книг уверяют, что они так же безопасны для зрения, как бумажные книги. Так ли это?

- Как человек я в этом вопросе консерватор, не приемлю чтение художественной литературы в электронном формате. Я считаю, что когнитивные механизмы при чтении печатной книги и электронной отличаются друг от друга. Я всегда сравниваю чтение с электронных носителей с фастфудом: быстро съел, быстро прочитал - половина информации в голове не уместилась.

А как врач я скажу, что даже самый совершенный электронный монитор все равно остается электронным монитором с электромагнитными колебаниями, пикселями и прочим. То есть глаз постоянно пытается уловить их, а это вызывает определенное перенапряжение.

Про возраст и диагностику

- С какими проблемами обращаются к окулистам казахстанцы?

- От банальной близорукости до катаракт, глауком, отслоек сетчатки. Есть пациенты, которым требуется либо они уже прошли хирургическое лечение. У пациентов в возрасте до 20-25 лет преобладают близорукость и синдром "сухого глаза", связанный с постоянной работой за компьютером в офисе - зачастую сухом, плохо вентилируемом помещении.

У 30-45-летних развиваются так называемые возрастные проблемы: проблемы с сосудами, когда страдает питание глаза и ему не хватает глюкозы, белков, витаминов. Причины - офисная работа, сидячий образ жизни - гиподинамия и несбалансированное питание, зачастую обед, съеденный всухомятку, фастфуд.

В 45-60 лет чаще всего встречаются возрастные органические изменения: глаукома, проблемы с сетчаткой и зрительным нервом.

- Как часто следует проверять зрение?

- В любом возрасте рекомендуется проходить профилактический осмотр как минимум два раза в год. Врач проверит остроту зрения, измерит внутриглазное давление, исследует глазное дно. Если будет нужно, то назначит дополнительные исследования (проверка периферического, ночного и сумеречного зрения, а также тест Ширмера, применяемый для диагностики синдрома "сухого глаза").

Также существуют современные сложные компьютерные методики: УЗИ, томография, а также исследования роговицы. У молодых людей в возрасте до 30 лет часто встречается кератоконус. Его можно заподозрить, если, несмотря на подбор очков для коррекции так называемого "минуса", у пациента все равно идет снижение зрения. За последние годы многие исследования стали намного доступнее: если несколько лет назад ряд исследований проводили в одной-двух клиниках страны, то сейчас оборудование представлено почти везде.

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- Что такое синдром "сухого глаза"? Как его заподозрить самостоятельно? И как диагностируют врачи?

- Глаза человека должны производить достаточное количество слез, чтобы сохранять поверхность глазного яблока влажной и здоровой. При этом синдроме пациенты жалуются на рези, покалывания, периодические покраснения, быструю утомляемость глаз. Им хочется закрыть глаза, но после открытия облегчения не наступает. Увлажняющие капли помогают, но ненадолго. Во время теста к нижним векам пациента прикладывают полоски бумаги и смотрят, насколько они намокли.

Если не решать проблему, а только капать, то можно пропустить более грозные заболевания. Например, "немую" болезнь - глаукому. У человека ничего не болит, а между тем высок риск атрофии зрительного нерва, полной слепоты и инвалидности.

- Получается, увлажняющие капли - зло?

- Нет, они нужны и полезны, если назначены врачом, как и любые другие препараты. У всех фармацевтических препаратов есть точка приложения, которую должен определять именно врач после обследования. Многие пациенты что делают? Ищут в Интернете или в аптеке спрашивают: "У меня сухость в глазах. Что капать?" Зло - самодиагностика и самоназначение. Консультации с доктором Google надо исключить.

- Какова стоимость обследований? А операций?

- Помимо консультации окулиста, стоимость диагностических исследований может достигать 20-30 тысяч тенге. Стоимость операций зависит от вида и сложности выполнения и может составлять от 10 000 и до 800 000 тенге.

Сейчас многие виды обследований за пациента оплачивает государство. Речь не только об офтальмологии, но и о кардиологии, хирургии, гинекологии, урологии и т. д. Так как в госполиклиниках сильно не хватает врачей из-за низких зарплат и большой нагрузки (в поликлиниках Нур-Султана дефицит врачей-офтальмологов - 65 процентов), то государство многие узкие направления развивает в партнерстве с частными узкоспециализированными клиниками. Там есть высококлассное оборудование и высококлассные специалисты - не менее 5-7 лет опыта, с первой и высшей категориями.

Также есть квоты на офтальмологические операции. По результатам тендера клиники получают определенный объем финансирования - 500, 1000 квот - и в течение года выполняют эти операции.

Про инновации и операции

- В моем детстве у окулиста висели плакаты "ШБМНК". Недавно в кабинете я увидела проектор...

- Да, верно, это называется проектор знаков. Это довольно дорогостоящее импортное оборудование. Но оно уже есть в 75-80 процентах клиник Казахстана.

Я считаю, что проектор знаков лучше старых плакатов. Во-первых, удобнее и эстетичнее - вместо 5-6 таблиц разного формата все в одном проекторе. Во-вторых, большая мобильность - можно воспроизвести оптотипы - так называются проецируемые буквы - в любом месте и на любом расстоянии. В-третьих, обладает большей точностью. Запрограммированные в проекторе знаков оптотипы имеют точно выверенное физико-математическое значение, они регулируются до определенного размера. Кроме того, с его помощью можно провести тесты на определение астигматизма, бинокулярного зрения и т. д.

- Готовясь к интервью, я поймала себя на мысли, что давно в СМИ и соцсетях не встречала материалов о глазном здоровье. По большей части вся информация в последние годы на тему зрения - реклама и отзывы на операции. Они действительно настолько классные, как про них пишут? Панацея?

- Панацеи в офтальмологии, как и во всей медицине, не существует. Врачи - не боги, они могут только скорректировать патологию. О возможностях улучшения зрения можно говорить, если знать начальное состояние болезни. Допустим, мы говорим о рефракционных операциях (одна из них - операция по лазерной коррекции зрения). Принято говорить, что она "возвращает зрение". Но корректнее будет сказать "корректирует зрение".

Существует четыре вида коррекции зрения. Очковая коррекция зрения - с помощью очков. Контактная коррекция - с помощью контактных линз. Лазерная коррекция - современные лазерные операции. Хирургическая коррекция - когда внутрь глаза имплантируются интраокулярные линзы, то есть как очки, но только внутри глаза.

Любые заболевания глаз - близорукость, дальнозоркость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки - помимо изменений оптики глаза, влекут за собой определенные проблемы внутри органа зрения: изменения хрусталика, сетчатки, зрительного нерва, сосудов и т. д. Откорректировав зрение с помощью лазера или хирургии, пациент освобождается от ношения очков и контактных линз. Но он не избавляется от самого заболевания, которое у него внутри глаза. Заболевание требует постоянного лечения и наблюдения. Многие пациенты совершают ошибку, когда после операции на волне эйфории от того, что они хорошо видят, забывают не только про очки, но и про визиты к окулисту.

При операциях в более серьезных случаях - глаукоме или возрастных изменениях сетчатки - речь идет не о коррекции, а о заморозке заболевания. Притормаживание, отсутствие прогрессирования - большой плюс для пациента. Но не стоит воспринимать операцию как быстрый и 100-процентный метод для каждого. Любое хирургическое вмешательство рекомендуется, когда не удалось справиться терапевтическими методами - каплями, лекарствами, гимнастикой, упражнениями.

- Насколько безопасны операции? Я знаю, что вы сами оперируете. Но все равно задаю вам этот вопрос.

- Современные методики, оборудование и технологии сводят риск каких-либо осложнений практически к нулю. При простых операциях риск для пациентов отсутствует. Однако все зависит от начального заболевания и состояния глаза: при сложных патологиях риски осложнений выше, в любой области хирургии есть риск осложнений. Кроме того, очень важна квалификация врача, он должен обладать ювелирной точностью.

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- Что самое прогрессивное на сегодня существует в мировой офтальмологии? Что из этого представлено в Казахстане?

- В мире сейчас идет скачок в развитии IT-технологий - научились вживлять искусственную сетчатку. Чип Argus II, "компьютерный глаз", считывая информацию и передавая ее мозгу, позволяет абсолютно невидящему человеку начать видеть пиксели и, например, контуры дверного проема. То есть человек получает возможность самостоятельно ориентироваться в помещении, передвигаться без запинок. Эту технологию применяют при атрофии зрительного нерва или сетчатки, при врожденных заболеваниях. Также совершенствуются ранее известные технологии: например, операции по удалению катаракты, заболеваниях сетчатки стали проводить с помощью микроинвазивных технологий, то есть через хирургические доступы (разрезы) в 1-2 миллиметра.

В Казахстане при поддержке Министерства здравоохранения последние два года более широко стала выполняться одна из прогрессивных мировых операций - пересадка роговицы, так называемая кератотрансплантация. На обывательском языке эта проблема звучит как бельмо глаза, когда прозрачная линза на переднем отрезке глаза - роговица - в силу заболеваний или травм начинает мутнеть и становится белой, как яичная скорлупа. Зрение от этого прогрессивно ухудшается. Вместо помутневшей роговицы устанавливают специальный протез роговицы. А это позволяет получить более высокое зрение. В Казахстане скачок в развитии офтальмологии произошел с 2002-2003 годов, благодаря главному офтальмологу Казахстана профессору Турсунгуль Ботабековой.

- А вообще много офтальмологических клиник в Казахстане?

- Да. В каждом городе Казахстана существуют как государственные, так и частные клиники, на базе многих клинических больниц функционируют кафедры глазных болезней. В Алматы около 20 клиник, в Нур-Султане порядка 15.

- Как рядовому человеку определить уровень офтальмологической клиники и врача? Есть какие-то сигналы?

- Полагайтесь на сарафанное радио. Когда в одной из клиник проводили опросы, то 75 процентов пациентов на вопрос "Как вы узнали о существовании клиники?" отвечали: "Мой сосед снял очки...", "Моей сестре помогли...", "Моего начальника прооперировали"...

Ольга Пастухова