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Чемпионат области по вольной борьбе памяти Рахимжана Кошкарбаева прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

30 апреля 2019, 14:28 |  Спорт

Это уже 5-й чемпионат области по вольной борьбе, посвященный памяти казахстанца, водрузившего флаг на здании Рейхстага. Турнир проходил 27-29 апреля в спортзале Академии МВД РК. В нем приняли участие более 140 спортсменов со всей области.

В чемпионате области приняли участие более 140 борцов вольного стиля

30 апреля 1945 года командир взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии лейтенант Кошкарбаев и рядовой красноармеец Григорий Булатов первыми водрузили красный флаг на здании Рейхстага в Берлине. По неизвестным причинам к званию Героя Советского Союза представили только Булатова, а Кошкарбаев был награжден орденом Красного Знамени. Указом президента РК от 7 мая 1999 года ему посмертно была присвоена высшая степень отличия - звание «Народный Герой».

Чемпионат области прошел зрелищно - с амплитудными бросками и всевозможными приемами из арсенала вольников. Хотелось бы отметить технику борьбы опытного и именитого костанайца Тимура Айткулова. Победителей и призеров соревнований наградили медалями и грамотами.

- Мы просматриваем взрослую сборную области для предстоящих чемпионатов, - рассказал «НГ» судья национальной категории Айдарбек АКИЛЬБЕКОВ. - К нам приехала делегация из Карасуского района, которая уже 25 лет ездит по местам боевой славы, проводя авто-, мото- и велопробеги под руководством бессменного руководителя Бориса Даниярова. Делегация привезла точную копию флага, который водрузили над Рейхстагом.

Победителями чемпионата стали: Бекзат Калимжанов (52 кг, Костанай), Айбек Сулейменов (57 кг, Костанай), Наурызбек Молдахметов (61 кг, Наурзумский р-н), Асет Хайбуллин (65 кг, Житикара), Тимур Айткулов (70 кг, Костанай), Ержан Кусаинов (75 кг, Денисовский р-н), Кабиден Магенбетов (79 кг, Рудный), Жаксыбек Аймаханов (86 кг, Рудный), Эмин-Хаж Исаев (92 кг, Костанай), Аманжол Кабдолмажитов (97 кг, Костанайскмй р-н). Среди супертяжеловесов чемпионом турнира стал костанаец Владислав Андрющенко.

Фото предоставлено пресс-службой Академии МВД РК


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