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Казахстанский тяжеловес-нокаутер показал афишу «Вечера непобежденных» со своим участием

29 апреля 2019, 09:19 |  Спорт

Небитый казахстанский боксер Иван Дычко (7-0, 7 КО) анонсировал свое возвращение на ринг, передает Sports.kz.

Напомним, долгожданный бой Дычко проведет 10 мая на вечере бокса в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Соперником 28-летнего Ивана станет 48-летний американец Рэй Остин (29-9-4, 18 КО). Формат поединка — шесть раундов.

На своей странице в Instagram Дычко разместил афишу предстоящего шоу, которое получило название «Вечер непобежденных», потому как в нем примет участие по меньшей мере семь боксеров, не знающих поражений. 

 
 
 
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Публикация от Ivan Dychko (@ivandychko)28 Апр 2019 в 12:05 PDT
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