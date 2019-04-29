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Казахстанский тяжеловес-нокаутер показал афишу «Вечера непобежденных» со своим участием
29 апреля 2019, 09:19 | Спорт
Небитый казахстанский боксер Иван Дычко (7-0, 7 КО) анонсировал свое возвращение на ринг, передает Sports.kz.
Напомним, долгожданный бой Дычко проведет 10 мая на вечере бокса в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Соперником 28-летнего Ивана станет 48-летний американец Рэй Остин (29-9-4, 18 КО). Формат поединка — шесть раундов.
На своей странице в Instagram Дычко разместил афишу предстоящего шоу, которое получило название «Вечер непобежденных», потому как в нем примет участие по меньшей мере семь боксеров, не знающих поражений.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
но этот буду носить с высоко поднятой головой. Судя по смайлику, понял ведь, что всё это шутка юмора. :lol:
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alex_60: сыну скажу. пусть посадит. Ты бы лучше, вместе с ним, баранов - разводил. a.radikal.ru Толку больше - будет. Думаю - камыша, у вас - очень много. Даже в городе... :lol: :lol: :oops: ...
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А Бамбук у вас тоже растёт? сыну скажу. пусть посадит.