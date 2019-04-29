Казахстанский тяжеловес-нокаутер показал афишу «Вечера непобежденных» со своим участием

Небитый казахстанский боксер Иван Дычко (7-0, 7 КО) анонсировал свое возвращение на ринг, передает Sports.kz.

Напомним, долгожданный бой Дычко проведет 10 мая на вечере бокса в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Соперником 28-летнего Ивана станет 48-летний американец Рэй Остин (29-9-4, 18 КО). Формат поединка — шесть раундов.

На своей странице в Instagram Дычко разместил афишу предстоящего шоу, которое получило название «Вечер непобежденных», потому как в нем примет участие по меньшей мере семь боксеров, не знающих поражений.