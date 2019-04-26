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Местами осадки и туман - прогноз погоды на выходные в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
26 апреля 2019, 15:46 | Общество
В субботу и воскресенье, 27-28 апреля, Костанайская область будет находиться в ложбине циклона. В отдельных частях региона ожидают осадки и туман.
Фото Ксении РЕБИК
- В субботу, 27 апреля, столбики термометров, предположительно, покажут ночью -3...+2, местами +5 градусов. Днем ждем потепления до +8..+13, местами +16, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В воскресенье, 28 апреля, ожидается температура ночью +5...+10, местами +2 градуса, а днем +10...+15, местами +20.
Ветер северо-западный 15-20 м/с. Сильный дождь на большей части Костанайской области синоптики прогнозируют в понедельник.
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