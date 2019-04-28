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Этногородок и этнокуклы - как в Костанае отметят День единства народа Казахстана

Георгий ГОВОРОВ

28 апреля 2019, 09:15 |  Культура

Большую праздничную программу, которая, по словам организаторов, призвана раскрыть всю красоту и колорит каждого этноса, подготовит Ассамблея народа Казахстана.

Фото из архива "НГ"

- 1 мая на площади Сити-центра развернётся этногородок, где можно будет насладиться двадцатью видами баурсака, попробовать кисломолочные напитки разных этносов, - сообщили "НГ" в областном Доме Дружбы. - Также будет организована выставка этнокукол - от русской матрёшки до фарфоровой келин в национальном платье. Для горожан и гостей города организованы фотозоны в этническом стиле и ростовые куклы.

С 11:00 до 14:00 на сцене перед областным акиматом пройдёт основная концертная программа, подготовленная этнокультурными объединениями областного Дома Дружбы и творческими коллективами области.
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