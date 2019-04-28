Этногородок и этнокуклы - как в Костанае отметят День единства народа Казахстана
Георгий ГОВОРОВ
Большую праздничную программу, которая, по словам организаторов, призвана раскрыть всю красоту и колорит каждого этноса, подготовит Ассамблея народа Казахстана.
Фото из архива "НГ"
- 1 мая на площади Сити-центра развернётся этногородок, где можно будет насладиться двадцатью видами баурсака, попробовать кисломолочные напитки разных этносов, - сообщили "НГ" в областном Доме Дружбы. - Также будет организована выставка этнокукол - от русской матрёшки до фарфоровой келин в национальном платье. Для горожан и гостей города организованы фотозоны в этническом стиле и ростовые куклы.
С 11:00 до 14:00 на сцене перед областным акиматом пройдёт основная концертная программа, подготовленная этнокультурными объединениями областного Дома Дружбы и творческими коллективами области.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 84
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Астана" нанесла "Тоболу" первое поражение в сезоне
Тобол после забитого мяча играл в трусливый футбол, поэтому и проиграл.
Как ездят водители автобусов в Костанае
МВД обратите внимание на автомобиль с проволокой на кузове. Проверьте она самопальная или на заводе установлена. Если мой ребёнок будет переходить дорогу и в тот момент произойдёт авария, между авто....
Очередь в детсады, переполненные и аварийные школы - основные проблемы в сфере образования региона обозначили в Костанае
Для этого необходимо 1 млрд 247 млн тенге, а запланировано только 732 млн Каждый год покупаю за свой счёт. Как наступает сентябрь. , так 100 000 улетает. Минимум. Поэтому не партись))), книжки и...
Как вернуть долг по зарплате
Всю зиму, почти. Просидел без работы по техническим причинам. Не платили. Сказали без всяких договоров, заплатим, потерпи. Ок. Ждал. Заплатили весной. Всю сумму. Адвокат если б я начал температурить...
Как ездят водители автобусов в Костанае
Совет. Зная как тяжело гонять по городу на такой технике. Знаю по инфе из газете. Бабушка напишет что опаздал на 2 минуты на подачу воды дачи.. Просто ребята поставьте автомобили.