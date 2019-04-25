Костанайские бойцы федерации жекпе-жек вернулись с медалями чемпионата РК

Чемпионат РК среди юношей и молодежи до 21 года проходил 18-21 апреля в Актобе. В нем приняли участие более 250 спортсменов со всей страны. Костанайскую область представили 25 бойцов под руководством президента федерации национального вида спорта жекпе-жек Костанайской области Рауфа АЛИЕВА.

Алихан Алипбаев одерживает победу нокаутом на чемпионате РК в Актобе

- Трое наших бойцов попали в сборную Казахстана - Бекзат Стамкулов, Альжан Альменов, а также Алихан Алипбаев, который выполнил норматив мастера спорта РК, - сообщил он "НГ". - Хочу поздравить призеров и тренеров с успешным выступлением на чемпионате республики!

Рефери в ринге останавливает бой, победа в пользу Алихана Алипбаева

Бекзат Стамкулов из поселка Октябрьский Костанайского района стал чемпионом РК в весовой категории 42 кг среди спортсменов 2003-2004 г. р. Он тренируется под руководством Данияра Файзоллы из СК «Сункар».

Жекпе-жек бескомпромиссный и зрелищный вид спорта

В этой же возрастной группе, в весе 48 кг, золото взял Альжан Альменов из ФСО «Динамо» (Костанай), его тренирует Алихан Алипбаев, также завоевавший золотую медаль. Алихан стал чемпионом среди опытных бойцов 1999-2000 г. р. в весовой категории 70 кг. Сам Алипбаев тренируется в школе бокса имени Мирошниченко под руководством Рауфа Алиева.

Алихан Алипбаев (в центре) стал чемпионом РК, выполнив норматив мастера спорта

Многие бои в Актобе заканчивались досрочно - нокаутом или болевым приемом. Бои проходили под крышей нового Дворца единоборств.

Это не первое триумфальное выступление команды Костанайской области на западе страны. В марте 2019 года в Атырау прошел чемпионат РК среди мужчин, на котором Адильжан Сандибеков и Максим Коновалов выполнили норматив мастера спорта по жекпе-жек. Мастер спорта РК Вахид Тимербиев стал бронзовым призером этого турнира. В соревнованиях принимали участие и спортсмены-любители, и профессиональные бойцы, которые дерутся в зарубежных промоушенах, так что статус турнира был высоким. Спортсмены, занявшие 1-2 места на чемпионате РК в Атырау, будут представлять Казахстан на чемпионатахе Азии и мира.

Сборная Костанайской области во главе с Рауфом Алиевымна чемпионата РК в Актобе

Фото предоставлены федерацией жекпе-жек Костанайской области