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Неустойчивая погода с осадками и сильным ветром ожидается до конца недели в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 апреля 2019, 17:07 |  Общество

В ближайшие дни на всей территории области синоптическая ситуация будет неоднозначной. Определять неустойчивый характер погоды будут северо-атлантический циклон и прохождение холодных атмосферных фронтов, несущих осадки.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг, 25 апреля, ночью отрицательных температур не прогнозируем, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Термометры покажут от 2 до 7 градусов тепла. Днем будет 8-13, местами 17 градусов выше нуля. Возможны дожди с грозами, туман. Начиная с пятницы, 26 апреля, и до конца текущей недели ожидаем возвращение отрицательных температур по ночам. На большей части территории области будет 0...+5 °С, но местами столбики термометров опустятся на 3 градуса ниже нулевой отметки. В дневное время температура будет держаться только в пределах положительных значений: +5...+10, местами +15 °С. Неприятных ощущений в эти дни добавят сильный ветер и осадки. В пятницу возможны грозы, дожди, местами со снегом. В выходные дни местами сохранятся осадки в виде дождя.

Ветер, по прогнозам синоптиков, в четверг ожидается северо-западный скоростью 9-14 м/с, временами возможны усиления до 15-20 м/с. В пятницу ожидается северо-восточный ветер, который постепенно сменится юго-западным и сохранит такое направление до конца недели. Скорость ветра 26-28 апреля будет высокой: 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.
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