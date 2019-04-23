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elektron
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Не ну можно и с опытом, но тогда только НАН или опять конституцию переписывать. Выбор увеличится, от Саакашвили до Порошенко. :-P 8-) Опыт имеется!
23.04.19 21:31
elektron
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Victor Yang: Только в худшую сторону. Сразу и всем хорошо - просто невозможно. А кандидатов без опыта начинают выбирать, когда хуже некуда. Ну так в основном без опыта, откуда его взять то? Вон...
23.04.19 21:12
saba
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
arman_kst: А других нельзя было? Надо было несколько, чтобы народ выбрал из них 1 партия 1 кандидат, так в законе
23.04.19 21:03
таноми52
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Сабыр: Ребята,давайте нам тоже КВНщика! А вдруг что-то начнёт меняться? Почитайте ""Даже не думай". Казахстанцы с юмором отреагировали на победу Зеленского" :-) :-) :-)
23.04.19 20:40
Тимур Гафуров
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Что мешает предоставлять инвалидам услугу индивидуального помощника, обсудили в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

23 апреля 2019, 17:16 |  Общество

Совещание по вопросам предоставления индивидуальной помощи инвалидам прошло сегодня, 23 апреля, в департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области


Как сообщил руководитель департамента Салауат МУКСИМОВ, в нашей области 28 000 человек признаны инвалидами, из них 2 684 - I-й группы.

- Порядок назначения данного вида услуг предполагает проведение отделом занятости закупа услуг в соответствии с законодательством о госсоцзаказе и государственных закупках, - отметил Муксимов. - Исключение составляют услуги, приобретаемые у физических лиц, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности. В дальнейшем все условия работы оговариваются в договорах. Сегодня все эти процессы содержат в себе коррупционные риски. Один из них - это наличие звена в лице неправительственного сектора, получившего госзаказ, так как существуют возможности оформления фиктивных сотрудников, некорректного начисления часов и прочих нарушений.

В департаменте считают, что исключение посредника приведет к оптимизации процесса - не будет нужно проводить тендеры, сократится документооборот и уменьшится срок ожидания помощи.

Еще одна проблема - отсутствие типового договора с индивидуальными помощниками инвалидов. Условия оплаты труда индивидуального помощника, учет его рабочего времени, нормативы обслуживания инвалидов, перечень предоставляемых услуг должны отражаться в договорах. Однако ни в стандарте, ни в правилах он не предусмотрен. В результате в регионах госорганы трактуют исполнение этой услуги на свое усмотрение.

Услуги индивидуального помощника заключаются в сопровождении инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно: на работу, в учебное заведение, в местные представительные и исполнительные органы, суды, прокуратуру, на объекты социальной сферы, для посещения культурно-зрелищных мероприятий, спортивных сооружений, объектов торговли и так далее.

Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Нурзия АБИШЕВА отметила, что в Костанайской области на 1 апреля 2019 года работают 329 индивидуальных помощников, обслуживающих 410 инвалидов. И заверила, что все желающие охвачены данными услугами.

В 2019 году на эти цели в областном бюджете выделено 76,4 млн тенге. В течение года эта сумма корректируется с учетом того, что появляются новые ИПР (индивидуальная программа реабилитации - "НГ") на получение данного вида услуг. Для получения услуг индивидуального помощника инвалид I-й группы обращается в "Правительство для граждан", либо в отделы занятости. В Рудном услуги закупаются путем прямого заключения договора. В Костанае в рамках госсоцзаказа заключен договор с ОО «Умит-Надежда».

Условия оплаты услуг индивидуального помощника, в том числе расходы на проезд, учет рабочего времени, нормативы обслуживания инвалидов и перечень предоставляемых услуг, оговариваются в договоре. Оплачивают их труд отделы занятости, исходя из расчетов размера зарплаты специалистов по социальной работе, причем не более 8 часов в день. К примеру, сегодня по Костанаю стоимость данной услуги в час составляет 353 тенге. Среднее начисление заработной платы индпомощнику - 59 304 тенге при условии 8-часовой ежедневной занятости.

- В целях повышения качества услуг, а также повышения привлекательности этой работы мы выработали предложения по изменению оплаты труда индивидуального помощника, - отметила Абишева. - В частности, производить плату за фактическое время предоставления услуг, но не более норматива. Работающим и обучающимся получателям услуг установить норматив 170 часов в месяц (при предоставлении подтверждающих документов с места работы или учебы), ведущим активный образ жизни - 110 часов в месяц, остальным категориям получателей услуг - 88 часов в месяц. Количество часов, не использованных в календарном месяце, на следующий месяц не переносится. Также предлагаем расчет оплаты услуг в час принимать из расчета 15% размера минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год.

Специалисты управления занятости и соцзащиты также предлагают выплачивать пособие по уходу за инвалидами, получивших I группу во взрослом возрасте, - по аналогии с пособием по уходу за инвалидом с детства. Таким образом будут предоставлены равные права всем инвалидам I-й группы.
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