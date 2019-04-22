Вопрос о пастбищах стал причиной схода жителей сел Александровка и Жуковка в Костанайском районе

Конфликт разгорелся из-за права пользования землёй общей площадью 361 га, которая находится между этими селами. В январе 2019 года решением акима района земельный участок был передан в аренду директору ТОО «КазАгроНаутил» Валерию РОЗУМОВИЧУ на реализацию инвестпроекта - строительство бройлерной птицефабрики.

Земельный вопрос - только верхушка айсберга претензий сельчан к местному бизнесу. Они написали письмо акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, в котором указали, что результатом деятельности ТОО «КазАгроНаутил» стали разбитая дорога на въезде в Жуковку протяжённостью около 1,5 км, которая пострадала от техники ТОО, а также несанкционированная свалка.

На сходе, который прошел 19 апреля в актовом зале Александровской средней школы, с местными жителями встретились заместитель акима Костанайского района Мейрам СОКИТБАЕВ и аким Александровского сельского округа Абай СЕЙДАХМЕТОВ.

- У нас пасутся 650 голов крупного рогатого скота, - рассказал представителям власти житель села Александровка Абай АКБАЕВ. – По нормативам, нам необходимо на это количество голов 3 000 га земли. А у нас есть только 400 га, даже по 1 га на голову не выходит. По отчётам акимата, все 650 голов - во владении у трехсот сельчан. Все мы числимся как самозанятые. Если у нас не появятся земли для пастбищ, то поголовье пойдет под нож. Если власти не предпримут что-то, чтобы изъять земли у Розумовича, все эти люди придут к вам, потому что им нечего будет кушать. Мало нам Розумовича, так ещё и многие земли отдали огородникам!

Абай Акбаев и Мейрам Сокитбаев

Как пояснил в ответ Сокитбаев, до 2012 года закон позволял предоставлять земли населенных пунктов (в основном это были пастбища, но где-то и пашни) в краткосрочную и долгосрочную аренду крестьянским хозяйствам и ТОО. За это время многие гектары были перенесены из категории пастбищ в пашни. В феврале 2017 года президент РК подписал Закон "О пастбищах", согласно которому разрешается изымать земли, если есть острая нехватка территорий для пастбищ.

- Новые правила о проведении конкурса на право пользования сельскохозяйственными землями вступили в силу только в январе 2019 года, - сообщил заместитель акима Костанайского района. – Всем акимам сельских округов мы разослали письмо, согласно которому местные власти должны были проверить все незанятые участки и по установленному порядку объявить на них конкурс. На момент, когда предоставляли земли в аренду КХ «Березка-Агро», ТОО «Экосити» и ТОО «КазАгроНаутил», конкурсных правил ещё не было. Тогда мы руководствовались Земельным кодексом - в ч. 1 ст. 48 было прописано, что землю можно предоставлять под инвестпроект.

В последние годы в сельском округе появились проблемы с экологией - старые свалки отравляют воздух, кроме того, на их территорию запрещено свозить отходы.

- Недавно появился закон, который не позволяет нам устанавливать свалки в радиусе 50 км от областного центра, - пояснил Абай Сейдахметов. – Поэтому наши мусорные полигоны закрыли, есть соответствующее письмо от ТОО «Горизонт-2012», отвечающего за вывоз мусора. Мы пытаемся решить этот вопрос, но если мы сейчас продолжим сваливать мусор, как раньше, то нас оштрафуют. В ТОО «Горизонт-2012» мне посоветовали вывозить отходы в Надеждинку или Затоболовку, которые находятся в 40 км от Александровки.

Свалку, которая расположена на территории ТОО «КазАгроНаутил», Розумович обещал устранить своими силами. Также предприниматель пообещал отремонтировать дорогу - но только после того, как закончит проект строительства птицефабрики и освоения выданных ему под проект земель. А пока он лишь заделывает отдельные ямы.

- У меня было 17 голов, которые пришлось продать из-за нехватки воды, - рассказал житель Александровки Есим ИСАБЕКОВ. – Они приходили в 30-40 градусов жары пить домой. Акиму района я говорил, что нужно закрыть дамбу. А скот даже до Тобола дойти не может, потому что земли между поселком и рекой - у фермеров, которые не пускают животных на свои территории. Я предлагал вырыть котлован, который бы наполняли подземные воды, но нас никто не хочет слышать.

Решение этой проблемы ни бизнес, ни власти предложить пока не смогли. Представители поселкового акимата пытались объяснить важность местного бизнеса, владеющего землей, который создает рабочие места и платит огромные налоги, но сельчане обвиняли предпринимателей, что они привозят рабочих из города и других районов. Для жителей Александровки и Жуковки их скотина - практически единственный источник дохода. Самозанятые участники схода продают молоко и мясо местным производителям, тем самым обеспечивая свои семьи.

- Во всех моих компаниях работают 310 человек, каждый год я принимаю на работу по 40 человек. Средняя зарплата на моих предприятиях - около 120 000 тенге. Строительство птицефабрики обошлось мне в 836 млн тенге из моих личных средств. Из них налогов и других трат удержали 385 млн, - ответил на вопросы сельчан предприниматель Валерий Розумович. - Я из Жуковки ещё ни одного человека не выпроваживал - кто ко мне приходил, я всегда сам общался. Да, у меня много работников из города, но 18 человек из Жуковки. У меня много людей, которые утром приходят, а вечером уже не работают. Потому что на моих предприятиях строгая дисциплина, я не переношу и не могу работать с пьяными людьми.

Розумович отметил, что все земли ему предоставило государство в лице акимата Костанайского района, и предложил наладить отношения с жителями села. Предприниматель готов продать сельчанам корма для животных, но только при одном условии - покупатели уже сейчас должны сейчас гарантировать, что купят его зимой. Цена рыночная.

Но договориться не удалось. Не услышав конкретные ответы на свои вопросы, жители Жуковки и Алексанровки встали и разошлись, пообещав, что не оставят попытки решить вопрос о пастбищах. Со своей стороны аким Александровского сельского округа Абай Сейдахметов тоже пообещал «НГ», что продолжит поиск решения.