В Костанайской области наказаны представители организации, запрещенной на территории РК

В Рудном выявлен факт активной деятельности запрещенной оккультно-мистической организации «Алля-Аят», занимавшейся незаконным врачеванием по методу ее идейного вдохновителя Фархат-аты, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Фото с сайта антисекта.рф

Две рудничанки оштрафованы на 50 МРП (более 120 000 тенге) за руководство организацией. Еще один представитель "Алля-Аята" решением суда г.Рудного оштрафован на 70 МРП (свыше 170 000 тенге) за незаконное хранение экстремистской литературы, запрещенной к распространению и ввозу на территории РК.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в 2008 и 2009 годах соответственно в Алматы и Астане деятельность Абдуллаева Ф.М., известного как Фархат-ата, и организации «Алля-Аят», признана подрывающей безопасность государства посредством нанесения вреда здоровью населения Казахстана и запрещена на территории республики.