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Город и Смог. Фантазии на тему будущего Костаная
Ну что вы , ведь 30 веточек-палочек посадили возле КСТК !!! Да ещё и как пропиарили !!
20.04.19 00:14
Сыкымы
Город и Смог. Фантазии на тему будущего Костаная
yudjin: Вчера же на Чкалова начался экоцид. Ещё на прошлой неделе начали. Во дворе пятиэтажки по Чкалова,9 обкорнали тополя, которые летом прикрывали окна квартир, смотрящие на юг (летом у...
19.04.19 22:57
abaika95
Город и Смог. Фантазии на тему будущего Костаная
Ну пух то бесит от тополей, а когда они большие тоже хорошо тень.
19.04.19 21:57
yudjin
«Эффекта Зеленского» в Казахстане не будет
Включаем трансляцию на ютубе... Через несколько минут дебаты...Отличное выступление группы Токио на сцене Зеленского Под слова песни "из грязи в князи" появляется Порошенко.
19.04.19 21:52
dandiv
Участок улицы Каирбекова перекроют в Костанае
НГ, зачем прилепили иллюстративное фото перекрестка Алтынсарина-Гагарина? Его наверно позавчера закрыли, можно наверно было проехать на закрываемый участок (что в статье указан) и сфоткать. p/s По...
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В Костанайской области наказаны представители организации, запрещенной на территории РК

19 апреля 2019, 22:25 |  Общество

В Рудном выявлен факт активной деятельности запрещенной оккультно-мистической организации «Алля-Аят», занимавшейся незаконным врачеванием по методу ее идейного вдохновителя Фархат-аты, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Фото с сайта антисекта.рф

Две рудничанки оштрафованы на 50 МРП (более 120 000 тенге) за руководство организацией. Еще один представитель "Алля-Аята" решением суда г.Рудного оштрафован на 70 МРП (свыше 170 000 тенге) за незаконное хранение экстремистской литературы, запрещенной к распространению и ввозу на территории РК.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в 2008 и 2009 годах соответственно в Алматы и Астане деятельность Абдуллаева Ф.М., известного как Фархат-ата, и организации «Алля-Аят», признана подрывающей безопасность государства посредством нанесения вреда здоровью населения Казахстана и запрещена на территории республики.
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