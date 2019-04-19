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Эксперты ВОЗ рассказали, стоит ли экономить на дорогих антибиотиках
19 апреля 2019, 10:42 | Общество
В использовании дженериков вместо дорогих антибиотиков нет ничего плохого, если эти лекарства хорошего качества, заявили в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг и директор секретариата ВОЗ по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер.
Фото РИА Новости
По словам Ло Фо Вонга, в России и других странах мира существует проблема поддельных лекарств, однако многие дженерики в настоящее время не уступают по качеству более дорогим аналогам известных брендов антибиотиков.
Со своей стороны, Марк Шпренгер призвал врачей противостоять давлению фармацевтической индустрии и не выписывать людям дорогие лекарства, если есть их более дешевые качественные аналоги.
- Существует также давление со стороны фармацевтических компаний, с тем чтобы выписывались очень дорогие и новомодные лекарства. Но такие антибиотики часто находятся в более продвинутой группе, которую вам просто не нужно использовать в данный момент. Влияние индустрии может быть очень огромно, но врачи должны противостоять ему, и выписывать более простые антибиотики, которые очень часто являются дженериками, - подчеркнул эксперт ВОЗ.
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