Эксперты ВОЗ рассказали, стоит ли экономить на дорогих антибиотиках

В использовании дженериков вместо дорогих антибиотиков нет ничего плохого, если эти лекарства хорошего качества, заявили в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг и директор секретариата ВОЗ по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер.

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По словам Ло Фо Вонга, в России и других странах мира существует проблема поддельных лекарств, однако многие дженерики в настоящее время не уступают по качеству более дорогим аналогам известных брендов антибиотиков.