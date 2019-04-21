"Не сходите с ума от мусора в WhatsApp" - советы успешных бизнесменов

Приложение WhatsApp значительно облегчает жизнь, благодаря его распространенности, возможностям связи и простоте в использовании. Но нередко оно становится источником стресса и лишнего мусора, к примеру, в праздники можно получить тысячи поздравлений и картинок, видеоролики и GIF-анимации.

С большим потоком информации сталкиваются и бизнесмены, чье время на вес золота. Корреспондент Tengrinews.kz обратился к ним и узнал, как они справляются с большим количеством оповещений и как они относятся к сообщениям в WhatsApp.

Ресторатор Юрий Негодюк имеет порядка 10-20 чатов в WhatsApp. Бизнесмен признается, что каждый день приходит много сообщений, которые не дают сконцентрироваться на важных делах.

"Общение в WhatsApp отвлекает от всего остального. Я туда захожу примерно каждые полчаса. Из всей информации выделяю только нужные и важные для меня сообщения. А есть такие сообщения, которые я даже не смотрю. То есть я вижу, что это какой-то спам, либо неизвестный номер, либо номер, который мне сейчас не нужен. Мало ли кто там пишет, я могу эти сообщения вообще не смотреть или просмотреть через два-три дня. Если вообще просмотрю. Прослушиваю и голосовые сообщения. В принципе, к аудио я также отношусь, как и к SMS. Я делю их на очень важные, важные, но несрочные, срочные и неважные и так далее. И таким образом их прослушиваю. Те, которые неважные и несрочные, я могу их вообще через два дня послушать", - рассказал Юрий Негодюк.

"В последнее время общению в WhatsApp я предпочитаю разговор по телефону. Потому что можно сразу обсудить, задать вопросы, чем я это буду делать в WhatsApp. Переписка занимает больше времени, человек пока ответит, потом еще раз приходит ответ, параллельно приходят еще какие-то сообщения. Мне проще поговорить по телефону. Бывает такая информация, которую удобнее передавать в мессенджере: это цифры, номера телефонов. Их лучше хранить в WhatsApp, есть возможность зайти туда снова, освежить в памяти. Если поступают сообщения с ошибками, то я не говорю человеку, что он неграмотный, а просто делаю сам выводы об уровне образованности, начитанности", - поделился бизнесмен.

Юрий Негодюк дал рекомендации, как избежать "мусора" в WhatsApp.

"Если вам поступает "мусор", вы этих пользователей просто блокируйте. Моя рекомендация - выключать звук и выключать уведомления на экране. Я как-то себя поймал, что стал сильно нервничать от этого WhatsApp. Когда постоянно раздается звук "пик-пик", когда каждую минуту падает сообщение, я стал раздражаться. Я выключил звук, и сразу с этого дня стал спокойнее", - сказал он.

Депутат маслихата Алматы, общественный деятель, бизнесмен Константин Авершин также активно использует мессенджер в своей работе. В его WhatsApp не меньше 15 чатов. В каждый из них поступают десятки сообщений.

"Я ушел из социальных сетей и перешел в мессенджеры. И активно ими пользуюсь, у меня рассылок очень много. Идет дикий поток информации. Особенно тогда, когда придумываем новую общегородскую тему. Мы создаем новый чат с 20 участниками. И первое время чат живет, максимум неделю, в активной фазе. В WhatsApp меня все устраивает. Нет времени вникать в философские моменты, если что-то не устраивает, я просто блокирую такого пользователя", - объяснил бизнесмен.

По его словам, общение в мессенджере должно быть конструктивным. Особенно это касается аудиосообщений.

"Те, кто хочет пообщаться о том, какая сегодня погода и прочее, это не мой формат людей. Длинные аудиосообщения приходят, и их сразу видно, когда они приходят, и примерно представляешь, от кого приходит. Также мне кажется неправильным, когда скидывают всякий "мусор". У меня трое детей, и они постоянно лезут в телефон. И не хочется, чтобы скидывали ролики непотребного содержания, с солдафонским юмором и матом. Я стараюсь с такими людьми работать, при встрече объясняю, что не надо этого делать, или блокирую такого пользователя", - рассказал Авершин.

Что касается подчиненных, то у бизнесмена своя политика: он приучил своих коллег соблюдать этику и присылать емкие и лаконичные сообщения по делу.

"Бывает, присылают картинки в праздничные дни. Бывает такое, когда люди от души поздравляют, а бывают пересылки, я их не гружу и все. А потом периодически чищу свои чаты. Иногда бывает, приходит рекламная рассылка, ее я тоже не гружу. Или отношусь с юмором и поделюсь этим лайфхаком. В ответ, бывает, я им пишу: "Поздравляю! Вы оштрафованы, нарушив законодательство РК", какую-то вымышленную статью добавляю, "Вы оштрафованы на 12 миллионов тенге". И все, человек пропадает потом", - поделился он.

В таких случаях Константин Авершин советует отключить уведомления и поменять отношение к этому вопросу.

"Если поменять ваше отношение к этому, то ничего раздражать не будет. Есть гораздо более весомые причины, по которым вы будете раздражаться в большей степени. Иногда ко мне, как к депутату, на личный прием приходит человек с бедой, а бывает, приходит просто пообщаться. Бывает, человек психически нездоровый. Здесь его не отключишь простым нажатием кнопки, а все остальное можно отключить. Если у вас есть чаты с одноклассниками и друзьями, где вы не можете с ними пообщаться, вы можете поставить функцию "отметить как прочитанное". Бывает такое время, когда надо разгрузить свой мозг, не думать ни о чем, посмеяться, пошутить, заходите в такой чат, проведите время, посмейтесь. Если на это все будете реагировать, можно с ума сойти", - посоветовал Авершин.