Арктический холод будет гостить в Костанайской области до конца недели
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, прохождение арктических холодных фронтов будет определять погоду до конца этой недели. В четверг, 18 апреля, осадков не ожидается, но, начиная с пятницы, они возможны местами. В утренние часы высока вероятность тумана.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Ночь четверга ожидается самой холодной на этой неделе, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Прогнозируем понижение температуры до 3-8, местами 13 градусов мороза. Днем будет от нуля до 5 градусов тепла, местами воздух прогреется до +8 °С. Начиная с пятницы, 19 апреля, холод начнет понемногу отступать, но теплой погоды на этой неделе ждать не стоит. По ночам столбики термометров не поднимутся выше нулевой отметки, ожидаем -2...-7, местами -10 °С. Дневные температуры будут находиться в пределах положительных значений: 3-8, местами 11 градусов.
Ветер, по прогнозам синоптиков, в четверг ожидается северо-восточный, в пятницу он сменится северо-западным. Скоростные показатели ветра всю вторую половину недели будут одинаковыми: 9-14 м/с, временами 15-20 м/с.
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