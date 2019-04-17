Демографический рост в Казахстане замедляется четвертый год подряд
В этом году численность казахстанцев достигла 18,4 млн. Впрочем, это лишь на 1,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2010–2017 годах рост составлял минимум 1,4%, а в 2014–2015-м достигал 1,5%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.
Иллюстративное фото kzvesti.kz
К началу прошлого года из 390,3 тыс родившихся почти треть составляли первые дети в семье, еще 29,2% — всего вторые. Как отмечают в мониторинговом агентстве, для роста населения страны необходимо, чтобы в каждой семье было не менее трех детей.
Среди всех казахстанских домохозяйств всего 54,3% составляли те, в которых были дети. Из них лишь в 28,1% домохозяйств проживало 3 и более детей, и всего в 8,5% — 4 и более.
Напомним, в Казахстане семья считается многодетной, если в ней четверо и более детей.
Один из ключевых моментов в стимулировании рождаемости — обеспеченность населения жильем. Для помощи многодетным и неполным семьям, а также семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов, разработано новое направление госпрограммы «Нұрлы жер» — кредитование малообеспеченных семей на приобретение жилья. Реализовывать его будет Жилстройсбербанк.
Пилотно проект запустился в Алматы. В то же время с мая реализация этого направления будет запущена повсеместно, после внесения соответствующих изменений в программу «Нұрлы жер».
Напомним, показатели рождаемости сокращались уже три года подряд и по итогам 2017-го составили всего 21,6 родившихся на 1000 человек. Также три года подряд сокращался и естественный прирост, составив к началу прошлого года всего 14,5 человек на тысячу жителей РК.
Статистика создания новых семей также не внушала оптимизма. Количество браков на 1000 человек составляло в 2017 году 7,9 против 8 в 2016-м, разводов — 3 против 2,9 на тысячу жителей.
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