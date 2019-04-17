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Сергей_я
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Даже не знаю. Зачем сопротивлялась то? А если б под ребра?
17.04.19 13:03
пешеход
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
maxsaf: Аким так решил. Вот вот решил. А на мнение народа на...ть. А гаеры разве могут акиму возразить,убедить. Им проще согласиться, а не предложить альтернативу, пусть немного и в затрату для...
17.04.19 12:47
drakon
«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах
Vital: Она в тюмене, я в костанае. Вот и ехал бы - в Тюмень, а то - Белглрод. Деревья там - фоткаешь... :lol: :-o
17.04.19 12:42
maxsaf
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Немалая часть склоняется к переходу с кнопкой, но переход уберут потому что Аким так решил. Вот почему так?
17.04.19 11:56
Козлов я
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Что переход опасный разговору нет. С ним что-то нужно делать. И лучше всего поставить светофор с кнопкой. Оградой там не огородишь, т.к. там автобусная остановка и пешеходы будут нагло переходить...
17.04.19 11:45
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Демографический рост в Казахстане замедляется четвертый год подряд

17 апреля 2019, 12:00 |  Общество

В этом году численность казахстанцев достигла 18,4 млн. Впрочем, это лишь на 1,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2010–2017 годах рост составлял минимум 1,4%, а в 2014–2015-м достигал 1,5%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.

Иллюстративное фото kzvesti.kz

К началу прошлого года из 390,3 тыс родившихся почти треть составляли первые дети в семье, еще 29,2% — всего вторые. Как отмечают в мониторинговом агентстве, для роста населения страны необходимо, чтобы в каждой семье было не менее трех детей.

Среди всех казахстанских домохозяйств всего 54,3% составляли те, в которых были дети. Из них лишь в 28,1% домохозяйств проживало 3 и более детей, и всего в 8,5% — 4 и более.

Напомним, в Казахстане семья считается многодетной, если в ней четверо и более детей.

Один из ключевых моментов в стимулировании рождаемости — обеспеченность населения жильем. Для помощи многодетным и неполным семьям, а также семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов, разработано новое направление госпрограммы «Нұрлы жер» — кредитование малообеспеченных семей на приобретение жилья. Реализовывать его будет Жилстройсбербанк.

Пилотно проект запустился в Алматы. В то же время с мая реализация этого направления будет запущена повсеместно, после внесения соответствующих изменений в программу «Нұрлы жер».

Напомним, показатели рождаемости сокращались уже три года подряд и по итогам 2017-го составили всего 21,6 родившихся на 1000 человек. Также три года подряд сокращался и естественный прирост, составив к началу прошлого года всего 14,5 человек на тысячу жителей РК.

Статистика создания новых семей также не внушала оптимизма. Количество браков на 1000 человек составляло в 2017 году 7,9 против 8 в 2016-м, разводов — 3 против 2,9 на тысячу жителей.
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