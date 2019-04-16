«Мы снесли все команды!». Турнир на Кубок РК по джиу-джитсу прошел в Костанае

Одно из самых масштабных событий года в мире казахстанского джиу-джитсу проходило 12-14 апреля в СРК «Костанай». Джитсеры со всей страны выявляли лучших в направлениях неваза-систем, файтинг-систем и дуо-систем.

Азамат Сарбасов (справа) выигрывает в схватке с Жандосом Куанышбековым / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Среди приехавших участников Кубка РК были чемпионы и призеры чемпионатов мира и Азии. Костанайцы надеялись увидеть именитую землячку, обладательницу пурпурного пояса Галину Дуванову, которая сейчас живет и тренируется в Нур-Султане. Но она в это же время принимала участие в Кубке мира по джиу-джитсу среди студентов в Тайланде, где завоевала золотую медаль.

В республиканском турнире приняли участие 250 спортсменов / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

- Участие в Кубке РК приняли 250 спортсменов из 14 регионов Казахстана, - рассказал «НГ» руководитель федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW по Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - В командном зачете мы заняли 3 место - у нас 4 золотых медали, 4 серебряных и 4 бронзовых. В первый день соревнований в разделе неваза-систем золотую медаль взял тренер нашей академии смешанных единоборств Рамазан Кусаинов. В весовой категории 94 кг он провел 4 встречи и все завершил досрочно. Также он победил в разделе файтинг-систем. Обладателем кубка среди девушек в весовой категории +70 кг стала Асель Кабдыгалымова из Лисаковска, которая выполнила норматив мастера спорта РК по джиу-джитсу.

Рамазан Кусаинов стал обладателем Кубка РК в двух разделах / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Асель Кабдыгалымова (в центре) заняла 1 место и выполнила норматив мастера спорта РК по джиу-джитсу / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

В категории 85 кг в разделе файтинг-систем победителем турнира стал костанаец, мастер спорта РК по грепплингу Азамат Сарбасов, также выполнив норматив мастера спорта РК по джиу-джитсу. Кроме того, Сарбасов взял серебро в разделе неваза-систем, на пути пройдя в полуфинале сильного борца, карагандинца Жандоса Куанышбекова. По данным «НГ», Жандос Куанышбеков состоял в сборной РК по вольной борьбе. Джиу-джитсу не случайно сравнивают с шахматами - думать здесь нужно не меньше, но за ошибки не забирают фигуры, а проводят болевые приемы, а их в этом виде универсальной борьбы великое множество.

Азамат Сарбасов (в центре) стал чемпионом в разделе файтинг-систем и выполнил норматив мастера спорта по джиу-джитсу / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Серебро в весовой категории 77 кг взял костанаец Адлан Мадаев, который буквально снес троих соперников на пути к пьедесталу. В финале он встретился с карагандинцем Олжасом Нуртакановым, обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В ходе поединка Нуртаканов получил сильное рассечение головы, пауза на оказание ему медицинской помощи заняла более 3 минут, а это означало, что рефери мог снять его со схватки из-за состояния здоровья. Но главный судья решил продолжить встречу и Нуртаканов одержал победу.

Адлан Мадаев (справа) в полуфинальной встрече против Олжаса Нуртаканова / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Олжас Нуртаканов из Караганды получил рассечение в финальной схватке / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Далее в схватках "стенка на стенку" Мадаев убрал болевым приемом на ногу призера Азиатских игр, обладателя коричневого пояса Нартая Кажекова.

Адлан Мадаев (слева) стал серебряным призером Кубка РК / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

В разделе файтинг-систем, проявив волю к победе, завоевал бронзу сотрудник ДВД Костанайской области Жанат Кулесов, выступавший в весе до 62 кг.

В весовой категории свыше 94 кг серебро в этом же разделе взял Евгений Плеханов, выполнив норматив кандидата в мастера спорта по джиу-джитсу. Его бои напоминали поединки из легендарного фильма «Кровавый спорт», но в финале, в отличие от героя Ван Дамма, Евгений все-таки не смог пройти своего соперника. Нужно отдать должное Плеханову - дрался он вдохновенно.

Евгений Плеханов (слева) стал серебряным призером Кубка РК по джиу-джитсу в весе свыше 94 кг / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В разделе неваза-систем Плеханов проиграл тому же сопернику, что и в файтинге, из-за допущенной ошибки, он вел в схватке по очкам 5:0, но попался на удушающий прием.

Костанаец Жарас Саматов взял бронзу в весовой категории 85 кг в разделе файтинг-систем.

В кульминации турнира команды сошлись стенка на стенку в разделах файтинг-систем и неваза-систем. Выставляли команды по 5 человек: трех мужчин и двух девушек. В команде Костанайской области не хватало одной спортсменки, поэтому проигрыш одного из участников команды мог свести шансы на командную победу к нулю. Асель Кабдыгалымова была сильнее в тяжелой финальной схватке в разделе файтинг и принесла костанайцам командную победу.

Костанацы выиграли в схватках "стенка на стенку" в разделах файтинг-систем и неваза-систем / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Секундантом у сборной Костанайской области, как и у многих джитсеров в личном зачете, стал чемпион мира по джиу-джитсу, мастер спорта международного класса Олжас Сакаулов, он давал ценные советы во время непростых боев.

- Мы, можно сказать, снесли все команды в схватках "стенка на стенку", - с гордостью за своих воспитанников сказал Мурат Бермухамбетов. - Впервые мы выставили команду в разделе дуо-систем: показательные выступления в боевом разделе с оружием и без оружия. Спортсмены секции айкидо представили нашу команду Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY на Кубке РК и взяли заслуженную бронзу благодаря тренеру Марату Мендыгалиеву и спортсменам Вячеславу Зайцеву, Маралу Шегенову и Алмату Каратаеву.

Республиканский турнир по джиу-джитсу в Костанае провели впервые.

- Мурат Газисович организовал турнир по 5-балльной шкале на пятерку, супер-отлично, - отметил вице-президент Ассоциации джиу-джитсу Казахстана Илья МИРЗО. - Все на высшем уровне, продумал он все до мелочей: позаботился о дизайне, о комфорте спортсменов, молодец! Нам очень нравится здесь.

Илья Мирзо: «Планируем ввести джиу-джитсу в школьную программу» / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

- В Азиатских играх джиу-джитсу уже присутствует. Как думаете, попадет ли этот вид спорта в программу олимпиады? - спросил корреспондент "НГ"

- Джиу-джитсу сейчас развивается очень мощными шагами, оно в тренде, модное, - ответил Илья. - Оно доступно для всех, в Астане у нас 15 клубов. Общая численность спортсменов ежегодно идет вверх. Олимпийские игры не за горами - 2021 год в Токио, даст Бог, увидим это событие. Планируем также ввести джиу-джитсу в школьную программу, мы работаем над этим.