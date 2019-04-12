Читательский рейтинг
Определились пары четвертьфиналистов Кубка Казахстана по футболу
12 апреля 2019, 19:57 | Спорт
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игры пройдут 8 мая. Победители будут определяться только в одной игре.
Фото: КФФ
"Кайрат" - "Тобол"
"Тараз" - "Ордабасы"
"Алтай" - "Атырау"
"Иртыш" - "Кайсар"
Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.
Напомним, действующим обладателем Кубка Казахстана является алматинский "Кайрат".
Последние новости
12.04.19 16:48 Итоги общественного мониторинга методом «тайный покупатель» некоторых госструктур озвучили в Костанае
12.04.19 14:55 13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
12.04.19 12:23 Токаев о билбордах с его фото: К чему такая ретивость?
12.04.19 11:36 Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
12.04.19 10:58 Акцию "НГ" против уличной рекламы наркотиков поддержал Центр по профилактике и борьбе со СПИД
12.04.19 09:19 ТРК Президента подготовил ролик в стиле "Игры престолов"
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 1
Всего: 130
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 130
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Автомобиль сбил ребенка в микрорайоне Аэропорт Костаная
Ребёнку желаю скорого выздоровления, родителям и бабушке - много терпения,водителю - справедливого суда. Но в заметке выводы странные и название манипулятивное - не "автомобиль сбил...
Дискомфортная прогулка
yudjin У ЖКХ 1650 объектов - там реальные деньги !!
Итоги общественного мониторинга методом «тайный покупатель» некоторых госструктур озвучили в Костанае
Одновременно - подготовить письмо в вышестоящие госорганы, для корректировки стандартов, мешающих повысить качество услуг. Источник:www.ng.kz А что , самим , без письма , нельзя сделать подъезд...
13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
Мягко говоря, не очень далёкие, те кто это организует. Если дороги будут и далее в таком состоянии содержаться, но с взиманием платы. Просто через судебные тяжбы уйдут в небытие. Интересно, кто такое...
13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
§ Vital На ремонт ?? Зачем ?? Лишь бы в карман хватило !!