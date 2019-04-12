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Погода в Костанайской области: после выходных существенно похолодает

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

12 апреля 2019, 17:47 |  Общество

Антициклон, в течение недели удерживающий синоптическую ситуацию в зоне комфорта, продержится еще и в выходные дни. Но уже в воскресенье его начнет понемногу смещать северо-атлантический циклон, который окончательно утвердится в атмосфере над Костанайской областью в понедельник, 15 апреля. Начало следующей недели будет отмечено существенным похолоданием.

- В субботу, 13 апреля, будет еще очень тепло,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночь, разумеется, ожидается прохладной — термометры покажут от 0 до +5 °С. Днем ожидается 15-20, местами 23 градуса тепла, без осадков. В воскресенье воздух уже не будет прогреваться так интенсивно. Ночью прогнозируем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем столбики термометров еще поднимутся до отметок - 5-10, местами 13-18 градусов выше нуля, временами возможен дождь. А вот в понедельник, 15 апреля, уже будет ощущаться влияние циклона, несущего холодные воздушные массы из Северной Атлантики. Ночью прогнозируем от 0 до 5 градусов мороза, лишь местами будет 3 градуса тепла. Днем на большей части территории области термометры покажут 2-7 градуса, местами 10 градусов выше нуля. Дискомфорта добавят осадки в виде дождя и снега.

Ветер в субботу будет юго-западный, слабый. В воскресенье, при том же направлении, он сменит скорость и порывы его будут достигать 15-20 м/с. 15 апреля, в понедельник направление ветра сменится на северо-восточное, а скорость временами будет усиливаться до 15-20 м/с, с отдельными порывами до 25 м/с.
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