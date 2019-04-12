В Греции родился ребёнок с генетическим материалом трёх человек
Врачи-репродуктологи из Греции и Испании сумели произвести на свет ребенка с использованием генетического материала трех человек, сообщает русская служба BBC. Мальчик весом 2,9 кг родился в Греции во вторник. Сообщается, что ребенок и мать чувствуют себя хорошо. По словам врачей, это новое слово в истории медицины, которое даст надежду бесплодным парам во всем мире.
Фото с сайта bbc.com
При этом ряд британских экспертов полагают, что по соображениям этики этот медицинский эксперимент проводить не следовало.
Новая технология была разработана, чтобы помочь семьям, имеющим в анамнезе митохондриальные заболевания, которые являются наследственными и передаются от матери ребенку. Однако в данном конкретном случае она была использована для лечения бесплодия у 32-летней жительницы Греции, до этого уже прошедшей четыре неудачных курса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Для ЭКО были использованы ее собственная яйцеклетка, сперматозоиды отца и еще одна яйцеклетка от женщины-донора. Оплодотворенный таким образом эмбрион был перенесен в матку пациентки. Теперь ее сын имеет набор ДНК не только от своих родителей, но и небольшое количество генетического материала от женщины-донора, поскольку митохондрии имеют собственный набор ДНК.
Этот экспериментальный метод оплодотворения ранее применялся лишь в одном случае - для семейной пары из Иордании - и тоже вызвал неоднозначную реакцию в медицинском сообществе. В то же время ряд специалистов, занимающихся проблемами репродукции, полагают, что этот метод позволит увеличить шансы на успех ЭКО.
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