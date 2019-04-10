После субботы на смену теплой погоде в Костанайскую область придет похолодание
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Антициклон, который сейчас диктует погодные условия в Костанайской области, продержится здесь до конца рабочей недели. Уже в субботу его начнет вытеснять циклон, несущий облачность и осадки.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Соответственно, после солнечных четверга и пятницы, 11-12 апреля, суббота отметится кратковременными дождями, местами с грозами.
- С четверга по субботу, 11-13 апреля, ночные температуры ожидаются в тех же пределах, что и в первой половине недели, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - То есть, прогнозируем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем также сохранится довольно высокая температура воздуха - от +13 до +18 градусов. Но уже в воскресенье, 14 апреля, под влиянием циклона похолодает.
Ветер во второй половине недели сохранит восточное направление и скорость 9-14 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 204
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Ни одного кубометра воды не поступило в водохранилища Костанайской области в паводковой период
костанаец: сейчас осуществляется санитарный сброс в пределах 1,1-1,2 куб/сек.
Запретить сдавать квартиры в аренду предложил депутат мажилиса
депутатов надо посадить на среднюю по стране з/п, снять все льготы по проезду, проживанию, и т.п. Почему шахтер занимающийся тяжелым физическим трудом получает меньше, чем те кто болтает языком, и...
Ни одного кубометра воды не поступило в водохранилища Костанайской области в паводковой период
а водохранилища производили сброс воды? в ожидании паводковых вод? если да, то не останемся мы при жарком лете без воды?
Запретить сдавать квартиры в аренду предложил депутат мажилиса
может господин Косарев выйдет из нирваны в которой пребывает? и посоветует где жить командировочным в той же Житикаре?, сейчас перед выборами начнутся соревнования по "кто лучше идею...
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Гога: Это про очередные выборы. Внеочередные согласно статьи 66,сроки всех избирательных мероприятий, в том числе и выдвижение, устанавливает ЦИК.