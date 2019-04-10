После субботы на смену теплой погоде в Костанайскую область придет похолодание

Антициклон, который сейчас диктует погодные условия в Костанайской области, продержится здесь до конца рабочей недели. Уже в субботу его начнет вытеснять циклон, несущий облачность и осадки.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Соответственно, после солнечных четверга и пятницы, 11-12 апреля, суббота отметится кратковременными дождями, местами с грозами.

- С четверга по субботу, 11-13 апреля, ночные температуры ожидаются в тех же пределах, что и в первой половине недели, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - То есть, прогнозируем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем также сохранится довольно высокая температура воздуха - от +13 до +18 градусов. Но уже в воскресенье, 14 апреля, под влиянием циклона похолодает.

Ветер во второй половине недели сохранит восточное направление и скорость 9-14 м/с.