Акция по выкупу оружия стартовала в Костанайской области

Сдать оружие можно в каждом территориальном отделении полиции, сообщили сегодня, 10 апреля, на брифинге в ДП Костанайской области. Предусмотрены выплаты в размере от 10 МРП до 100 МРП в зависимости от типа оружия и его состояния.

Из республиканского бюджета на акцию выделено 3 225 000 тенге. Если изъятая боевая единица была ранее использована в криминальных схемах, выплаты не будет.

- Всё изъятое оружие мы утилизируем, - рассказал старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия департамента полиции Костанайской области Абзал БУЛАТ. - Но если принесут редкое или коллекционное оружие, то мы передадим его в музей департамента.

В прошлом году в Костанайской области выкупили 77 единиц оружия, чаще всего сдают охотничье и гладкоствольное оружие.

Акция направлена на предупреждения правонарушений с применением оружия. В 2018 полиция зарегистрировала 8 фактов применения незарегистрированного оружия.

Участник акции должен обьяснить, как и когда оружие попало в его руки. Чаще всего поясняют, что ружье нашли, либо оно досталось от родственников.

Акция началась 10 апреля, к обеду в управлении полиции Костаная принесли 8 единиц оружия.

- В прошлом году нам женщина после смерти мужа принесла сразу 5 единиц оружия, - сообщила начальник отделения УП Костаная Елена СЕМИВОЛОВА. - Она вместе с дочкой разбирала подвал, где и нашла оружие на сумму 250 000 тенге. На ту же сумму 3 года назад сдали революционный наган. Его хозяин в свои 85 лет хотел поехать отдохнуть в санаторий. Жаль, этих денег ему не хватило. Четыре года назад две пенсионерки принесли офицерский пистолет времен Великой Отечественной войны и получили порядка 60 000 тенге. Мы даже не сразу смогли его определить, пришлось отправлять на баллистическую экспертизу в столицу.

Раньше незарегистрированное оружие можно было легализовать, сейчас такой возможности нет. Если незарегистрированное оружие будет найдено вне акции, его владельцу грозит уголовное наказание.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА