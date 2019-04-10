Акция по выкупу оружия стартовала в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Сдать оружие можно в каждом территориальном отделении полиции, сообщили сегодня, 10 апреля, на брифинге в ДП Костанайской области. Предусмотрены выплаты в размере от 10 МРП до 100 МРП в зависимости от типа оружия и его состояния.
Из республиканского бюджета на акцию выделено 3 225 000 тенге. Если изъятая боевая единица была ранее использована в криминальных схемах, выплаты не будет.
- Всё изъятое оружие мы утилизируем, - рассказал старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия департамента полиции Костанайской области Абзал БУЛАТ. - Но если принесут редкое или коллекционное оружие, то мы передадим его в музей департамента.
В прошлом году в Костанайской области выкупили 77 единиц оружия, чаще всего сдают охотничье и гладкоствольное оружие.
Акция направлена на предупреждения правонарушений с применением оружия. В 2018 полиция зарегистрировала 8 фактов применения незарегистрированного оружия.
Участник акции должен обьяснить, как и когда оружие попало в его руки. Чаще всего поясняют, что ружье нашли, либо оно досталось от родственников.
Акция началась 10 апреля, к обеду в управлении полиции Костаная принесли 8 единиц оружия.
- В прошлом году нам женщина после смерти мужа принесла сразу 5 единиц оружия, - сообщила начальник отделения УП Костаная Елена СЕМИВОЛОВА. - Она вместе с дочкой разбирала подвал, где и нашла оружие на сумму 250 000 тенге. На ту же сумму 3 года назад сдали революционный наган. Его хозяин в свои 85 лет хотел поехать отдохнуть в санаторий. Жаль, этих денег ему не хватило. Четыре года назад две пенсионерки принесли офицерский пистолет времен Великой Отечественной войны и получили порядка 60 000 тенге. Мы даже не сразу смогли его определить, пришлось отправлять на баллистическую экспертизу в столицу.
Раньше незарегистрированное оружие можно было легализовать, сейчас такой возможности нет. Если незарегистрированное оружие будет найдено вне акции, его владельцу грозит уголовное наказание.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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