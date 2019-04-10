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Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Я хочу жить в той стране , которую показывают по Хабару ! Ха-ха-ха !!!
10.04.19 17:08
Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
А как это* выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.* согласуется с этим ...
10.04.19 17:07
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй. Праздник , который всегда с тобой !! - Ну надо бы сделать общегородской выходной и ещё как-то обозначить !! Например выступление...
10.04.19 16:54
Маркс
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Гога: И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* ! Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй.
10.04.19 16:49
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Городские трезвенники предлагают сделать этот день праздничным, назвать "Днем спасения сокодвижения" И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* !
10.04.19 16:28
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Акция по выкупу оружия стартовала в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

10 апреля 2019, 15:50 |  Общество

Сдать оружие можно в каждом территориальном отделении полиции, сообщили сегодня, 10 апреля, на брифинге в ДП Костанайской области. Предусмотрены выплаты в размере от 10 МРП до 100 МРП в зависимости от типа оружия и его состояния.

Из республиканского бюджета на акцию выделено 3 225 000 тенге. Если изъятая боевая единица была ранее использована в криминальных схемах, выплаты не будет.

- Всё изъятое оружие мы утилизируем, - рассказал старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия департамента полиции Костанайской области Абзал БУЛАТ. - Но если принесут редкое или коллекционное оружие, то мы передадим его в музей департамента.

В прошлом году в Костанайской области выкупили 77 единиц оружия, чаще всего сдают охотничье и гладкоствольное оружие.

Акция направлена на предупреждения правонарушений с применением оружия. В 2018 полиция зарегистрировала 8 фактов применения незарегистрированного оружия.

Участник акции должен обьяснить, как и когда оружие попало в его руки. Чаще всего поясняют, что ружье нашли, либо оно досталось от родственников.

Акция началась 10 апреля, к обеду в управлении полиции Костаная принесли 8 единиц оружия.

- В прошлом году нам женщина после смерти мужа принесла сразу 5 единиц оружия, - сообщила начальник отделения УП Костаная Елена СЕМИВОЛОВА. - Она вместе с дочкой разбирала подвал, где и нашла оружие на сумму 250 000 тенге. На ту же сумму 3 года назад сдали революционный наган. Его хозяин в свои 85 лет хотел поехать отдохнуть в санаторий. Жаль, этих денег ему не хватило. Четыре года назад две пенсионерки принесли офицерский пистолет времен Великой Отечественной войны и получили порядка 60 000 тенге. Мы даже не сразу смогли его определить, пришлось отправлять на баллистическую экспертизу в столицу.

Раньше незарегистрированное оружие можно было легализовать, сейчас такой возможности нет. Если незарегистрированное оружие будет найдено вне акции, его владельцу грозит уголовное наказание.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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