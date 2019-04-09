Воспитанники детдомов и интернатов выступили на гала-концерте областного фестиваля «Детство без границ» в Костанае
Елена КОРШУН
В нем приняли участие победители отборочного смотра «Муза и дети», а также исполнители, которые примут участие в XIV международном фестиваль детского творчества «Жулдызай». Гала-концерт прошел 8 апреля на сцене ДК «Мирас».
В Костанайской области такой фестиваль проводится уже в 19-й раз. В нем принимают участие воспитанники детских домов, специальных школ и школ-интернатов.
Организаторы фестиваля - управление образования и Региональный центр развития дополнительного образования.
В рамках фестиваля провели смотр самодеятельного художественного творчества «Муза и дети», конкурс декоративно-прикладного творчества «Асыл мура», конкурсы профессионального мастерства и спартакиада. Всего в них приняли участие 13 организаций образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и специализированных образовательных организаций.
Выездная комиссия с 11-го по 15 марта просмотрела огромное количество номеров. Как сообщила "НГ" директор Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена ПЕТРЕНКО, в этом году приняли участие около 1 500 человек.
- Мы отобрали максимальное количество номеров – 27, - отметила Петренко. - 11 из них примут участие в XIV международном фестивале детского творчества «Жулдызай».
В холле второго этажа ДК "Мирас" разместилась выставка лучших работ по итогам конкурса прикладного творчества «Асыл мура»: оригами, шитье, резьба и выжигание по дереву, вышивание...
Гала-концерт традиционно начался с награждения. Грамотами и памятными призами были отмечены участники и руководители тех организаций, чьи воспитанники принимали участие в фестивале.
Ребята целый год готовились к этому дню и, несмотря на волнение, выступили вполне достойно. Юные артисты мгновенно преображались, стоило им выйти на сцену, и дарили всем присутствующим заряд хорошего настроения. Участники демонстрировали свои таланты в разных жанрах: пение (в том числе и жестовое), танцы, декламирование стихов, драматургия и даже инструментальная ансамблевая игра.
Зал был заполнен до отказа. Публика горячо приветствовала артистов и награждала их бурными овациями.
Следующий этап фестиваля, в котором заявлены 11 номеров из нашей области, пройдет в Астане с 26 мая по 1 июня.
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