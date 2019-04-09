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drakon
Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
Меня всегда - удивляло. Какую биогрфию - не прочтёшь, везде к 30 годам жизни, 3-4 Высших образования. Когда только- успевали - учиться... :lol:
09.04.19 11:26
arman_kst
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Лучше сделать предел высоких цен, какой-то коридор цен иметь нужно. Кто-то будет удобством обслуживания привлекать, кто-то дешевизной товаров
09.04.19 08:27
таноми52
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Вот в 59-й аптеке цены почти всегда ниже цен других аптек, плюс 15-ти % -ая скидка для пенсионеров, причем НА ВСЕ аптечные товары. Неужели все аптеки станут работать на тех же условиях? Скорее...
09.04.19 08:05
Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Делай через Челябу и Троицк Там азиатов тьма. Надо неделю проторчать из-за счередей. Кто в курсах, в Варне есть подобные возможности? Да и КАЙРАК держит. Быстрее пересечь границу на Николаевскую...
08.04.19 23:50
Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital Ты все ещё думаешь и выбираешь ?? Действовать надо . Под лежачий камень . Делай через Челябу и Троицк .Без помогаек.
08.04.19 23:35
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Воспитанники детдомов и интернатов выступили на гала-концерте областного фестиваля «Детство без границ» в Костанае

Елена КОРШУН

9 апреля 2019, 10:30 |  Культура

В нем приняли участие победители отборочного смотра «Муза и дети», а также исполнители, которые примут участие в XIV международном фестиваль детского творчества «Жулдызай». Гала-концерт прошел 8 апреля на сцене ДК «Мирас».

В Костанайской области такой фестиваль проводится уже в 19-й раз. В нем принимают участие воспитанники детских домов, специальных школ и школ-интернатов.

Организаторы фестиваля - управление образования и Региональный центр развития дополнительного образования.

В рамках фестиваля провели смотр самодеятельного художественного творчества «Муза и дети», конкурс декоративно-прикладного творчества «Асыл мура», конкурсы профессионального мастерства и спартакиада. Всего в них приняли участие 13 организаций образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и специализированных образовательных организаций.

Выездная комиссия с 11-го по 15 марта просмотрела огромное количество номеров. Как сообщила "НГ" директор Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена ПЕТРЕНКО, в этом году приняли участие около 1 500 человек.

- Мы отобрали максимальное количество номеров – 27, - отметила Петренко. - 11 из них примут участие в XIV международном фестивале детского творчества «Жулдызай».

В холле второго этажа ДК "Мирас" разместилась выставка лучших работ по итогам конкурса прикладного творчества «Асыл мура»: оригами, шитье, резьба и выжигание по дереву, вышивание...

Гала-концерт традиционно начался с награждения. Грамотами и памятными призами были отмечены участники и руководители тех организаций, чьи воспитанники принимали участие в фестивале.

Ребята целый год готовились к этому дню и, несмотря на волнение, выступили вполне достойно. Юные артисты мгновенно преображались, стоило им выйти на сцену, и дарили всем присутствующим заряд хорошего настроения. Участники демонстрировали свои таланты в разных жанрах: пение (в том числе и жестовое), танцы, декламирование стихов, драматургия и даже инструментальная ансамблевая игра.

Зал был заполнен до отказа. Публика горячо приветствовала артистов и награждала их бурными овациями.

Следующий этап фестиваля, в котором заявлены 11 номеров из нашей области, пройдет в Астане с 26 мая по 1 июня.
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