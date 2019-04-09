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drakon
Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
Меня всегда - удивляло. Какую биогрфию - не прочтёшь, везде к 30 годам жизни, 3-4 Высших образования. Когда только- успевали - учиться... :lol:
09.04.19 11:26
arman_kst
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Лучше сделать предел высоких цен, какой-то коридор цен иметь нужно. Кто-то будет удобством обслуживания привлекать, кто-то дешевизной товаров
09.04.19 08:27
таноми52
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Вот в 59-й аптеке цены почти всегда ниже цен других аптек, плюс 15-ти % -ая скидка для пенсионеров, причем НА ВСЕ аптечные товары. Неужели все аптеки станут работать на тех же условиях? Скорее...
09.04.19 08:05
Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Делай через Челябу и Троицк Там азиатов тьма. Надо неделю проторчать из-за счередей. Кто в курсах, в Варне есть подобные возможности? Да и КАЙРАК держит. Быстрее пересечь границу на Николаевскую...
08.04.19 23:50
Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital Ты все ещё думаешь и выбираешь ?? Действовать надо . Под лежачий камень . Делай через Челябу и Троицк .Без помогаек.
08.04.19 23:35
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Чтобы встретить дома весь Казахстан - чемпионат области по тяжелой атлетике прошёл в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

9 апреля 2019, 11:29 |  Спорт

Соревнования проходили 4-7 апреля в Академии силовых видов спорта. В них приняли участие 130 атлетов 2005 г. р. и моложе в составе шести команд: Костаная, Аркалыка, Лисаковска, Костанайского, Денисовского и Аулиекольского районов.

Победители примут участие в чемпионате Казахстана, который пройдет в Костанае 1-8 мая.

Аян Байзаков из Аркалыка стал чемпионом области среди мужчин в весовой категории 73 кг

- Первое общекомандное место заняла сборная Костанайской области с активом в 131 очко, серебро осталось за Лисаковском - 79 очков, бронза у Аулиекольского района - 53 очка, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Александр ПЕРЕХОДЦЕВ. - Нашу область на чемпионате РК представят более 20 спортсменов.

Четвертое место занял Костанайский район (28 очков), за ним, с таким же количеством баллов, Аркалык, на шестом месте - Денисовский район.

В абсолютном первенстве Мария Иванько из Костаная заняла 1 место в группе до 17 лет среди девушек. Серебро в этой возрастной группе взяла Екатерина Алякина из Аулиекольского района, бронза - у лисаковчанки Татьяны Тютиной. 

Алексей Чуркин представлял команду Аулиекольского района

Среди юношей в абсолютке в возрастной группе до 17 лет победил Алексей Чуркин из Аулиекольского района, 2 место у костанайца Вячеслава Корщикова и на третьем месте - еще один представитель Аулиекольского района Александр Тринько.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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