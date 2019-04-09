Чтобы встретить дома весь Казахстан - чемпионат области по тяжелой атлетике прошёл в Костанае

Соревнования проходили 4-7 апреля в Академии силовых видов спорта. В них приняли участие 130 атлетов 2005 г. р. и моложе в составе шести команд: Костаная, Аркалыка, Лисаковска, Костанайского, Денисовского и Аулиекольского районов.

Победители примут участие в чемпионате Казахстана, который пройдет в Костанае 1-8 мая.

Аян Байзаков из Аркалыка стал чемпионом области среди мужчин в весовой категории 73 кг

- Первое общекомандное место заняла сборная Костанайской области с активом в 131 очко, серебро осталось за Лисаковском - 79 очков, бронза у Аулиекольского района - 53 очка, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Александр ПЕРЕХОДЦЕВ. - Нашу область на чемпионате РК представят более 20 спортсменов.

Четвертое место занял Костанайский район (28 очков), за ним, с таким же количеством баллов, Аркалык, на шестом месте - Денисовский район.

В абсолютном первенстве Мария Иванько из Костаная заняла 1 место в группе до 17 лет среди девушек. Серебро в этой возрастной группе взяла Екатерина Алякина из Аулиекольского района, бронза - у лисаковчанки Татьяны Тютиной.

Алексей Чуркин представлял команду Аулиекольского района

Среди юношей в абсолютке в возрастной группе до 17 лет победил Алексей Чуркин из Аулиекольского района, 2 место у костанайца Вячеслава Корщикова и на третьем месте - еще один представитель Аулиекольского района Александр Тринько.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА