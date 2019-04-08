Погода - в ближайшие 2 дня жители Костанайской области будут наслаждаться теплом

Костанайская область сейчас находится под влиянием антициклона, что объясняет по-настоящему весеннее тепло и отсутствие осадков. Прогнозы синоптиков на начало этой недели подтверждаются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник и среду, 9-10 апреля, по ночам прогнозируем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем термометры покажут довольно высокую температуру: 10-15, местами даже 18 градусов. Такое тепло, по прогнозам, продержится до конца рабочей недели. В выходные дни возможно небольшое похолодание.

Ветер ожидается умеренный, скоростью 9-14 м/с, восточный.