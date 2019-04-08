Читательский рейтинг
Погода - в ближайшие 2 дня жители Костанайской области будут наслаждаться теплом
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
8 апреля 2019, 17:33 | Общество
Костанайская область сейчас находится под влиянием антициклона, что объясняет по-настоящему весеннее тепло и отсутствие осадков. Прогнозы синоптиков на начало этой недели подтверждаются.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Во вторник и среду, 9-10 апреля, по ночам прогнозируем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем термометры покажут довольно высокую температуру: 10-15, местами даже 18 градусов. Такое тепло, по прогнозам, продержится до конца рабочей недели. В выходные дни возможно небольшое похолодание.
Ветер ожидается умеренный, скоростью 9-14 м/с, восточный.
Последние новости
08.04.19 20:03 УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
08.04.19 17:17 Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
08.04.19 15:17 Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО «Жас-канат-2006» в Рудном
08.04.19 11:25 Слухи о том, что четырехлетнюю девочку похитили у ТЦ "Астыкжан" в Костанае, не подтвердились
08.04.19 11:02 На день отключат холодную воду в одном из районов Костаная
08.04.19 10:42 Производство отечественных автомобилей выросло в Казахстане
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 229
Пользователей: 1
Всего: 230
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 230
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
dandiv: Судя по видео водитель уаза давил тапку в пол и не собирался тормозить буханку подрезали. Вина 100% не его.
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
таноми52: которые получили переселенцы из Казахстана в 90-е, которым в то время удалось получить каким-то образом статус беженцев. Как говорится,кто успел, тот два съел! В некоторых регионах РФ в...
УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
Судя по видео - водитель буханки не виноват
УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае
Фигасе... буханка возомнила себя болидом формулы 1 :-o Судя по видео водитель уаза давил тапку в пол и не собирался тормозить
Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан
В тот-же день мне пришло письмо с текстом "Спасибо,принято!!!". На сегодняшний день ничего не изменилось... варианты - еще не отработали необходимые службы, либо все нормально и знаки...