«Будет жарко!» - Кубок РК по джиу-джитсу впервые пройдет в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Одно из главных событий в казахстанском календаре соревнований по джиу-джитсу пройдет в СРК «Костанай» 12-14 апреля. Участие в турнире примут чемпионы мира и Азии, победители Азиатских игр, призеры международных турниров, финалисты чемпионата страны.
Торжественное открытие турнира состоится 12 апреля в 13.00. Посмотреть на поединки можно будет ежедневно с 9.00.
Соревнования пройдут среди мужчин и женщин.
- Кубок Казахстана по джиу-джитсу посвящен Году молодежи, - рассказал «НГ» руководитель федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW по Костанайской области, чемпион мира по джиу-джитсу, мастер спорта международного класса Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Схватки пройдут на четырех татами по трем дисциплинам. Файтинг-систем - неполноконтактный бой с элементами борьбы и ударной техники. Неваза-систем - борьба в партере и в стойке. Дуо-систем - боевой раздел джиу-джитсу, показательные выступления. По итогам турнира будет проводиться отбор для участия в кубках Азии, чемпионатах Азии, грэнд-слэмах. Такое масштабное мероприятие по джиу-джитсу в Костанайской области проводится впервые. Нас поддержало ТОО «Олжа Агро», они выделили достаточно средств для проведения турнира, за что им большая благодарность. На татами выйдут борцы, которые участвовали в предварительных отборах на кубок РК. Ожидаем участие более 350 спортсменов, среди которых будут мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. Джиу-джитсу - относительно молодой вид спорта для нашего региона, но мы стараемся развивать его максимально.
Мурат Бермухамбетов и президент Ассоциации джиу-джитсу РК Болат Мажагулов (справа) /Фото из личного архива
Сборная Костанайской области выставит 16 бойцов - по два джитсера в каждой весовой категории. В кубке примет участие тренер Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу Рамазан Кусаинов, а также спортсмены клуба Азамат Сарбасов, Адлан Мадаев, Жанат Кулесов, Азамат Баяков, Жарас Саматов, Евгений Плеханов и многие другие.
- Приходите посмотреть, ожидаются бескомпромиссные и зрелищные схватки, будет жарко. - подытожил Мурат Бермухамбетов.
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