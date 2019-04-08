Производство отечественных автомобилей выросло в Казахстане

Шесть из десяти казахстанцев, покупающих новый автомобиль, отдают предпочтение местному производителю, передает Тengrinews.kz со ссылкой на результаты исследований Еnergyprom.kz.

По итогам первых двух месяцев текущего года казахстанский автопром выпустил 5,6 тысячи авто. Это на 34,6 процента больше, чем годом ранее.

По итогам января текущего года доля казахстанского производства в сегменте легковых авто увеличилась с 50,6 до 61,2 процента. Доля импорта, соответственно, сократилась: с 49,4 до 38,8 процента за год.

В союзе "КазАвтоПром" назвали пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам двух месяцев текущего года: Lada (2 260 авто), Hyundai (1 469 машин), KIA (602 авто), Chevrolet (126 машин) и Skoda (102 автомобиля). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (54 авто), UAZ (21 авто) и Peugeot (семь машин).