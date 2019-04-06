"Голевых моментов могло быть и больше" - пресс-конференция «Тобола» и «Актобе» прошла после матча

После игры «Тобол» - «Актобе» которая закончилась в пользу костанайцев со счетом 2:1 состоялась традиционная пресс-конференция тренеров. Первым ее посетил главный тренер ФК «Актобе» Александр СЕДНЕВ.

- Поздравляю соперника с победой, думаю что игра держала в напряжении до последних минут. Если в начале матча на мой взгляд она казалась немного закрытой, то в процессе самого матча стала раскрываться. Изначально мы были очень осторожны потому, что в предыдущих матчах пропускали мячи. Мячи которые являлись следствием наших ошибок, заставляли нас очень быстро менять рисунок игры. Считаю, что мы сами не смогли показать нужной агрессии. Такое впечатление, что наши игроки почему-то боялись. Того пространства, той свободы которую предоставлял нам соперник. У нас было достаточно подходов к воротам, но когда уже начиналась активная фаза, мы почему-то сушились промежуточными передачами. Мы имели предпосылки, чтобы забить. Мы не совсем рационально распорядились своими моментами. Тем не менее, мне очень хочется поблагодарить свою команду за самоотдачу, за желание играть до последней минуты. Мы будем делать все возможное, чтобы относиться к каждому матчу более профессионально.

- Как долго вам еще придется играть на нейтральных полях?

- Вы знаете, я лишь могу в сослагательном наклонении на эти вопросы отвечать. Конечно, наш стадион — это наш дом, а болельщики — это наш 12-ый игрок. Мы очень ждем, когда мы вернемся к себе домой. Но от нас здесь мало что зависит. Я не могу точно ответить.

- Назовите основные ваши тактические ошибки в матче с «Кайратом» и с «Тоболом».

- Я не думаю, что они однородны. С «Кайратом» мы проиграли второй мяч. В той системе игры, в которой мы играем, самая основная проблема — это оборона. Мы очень слабо подбирали передачи в направлении атаки. Футболисты «Кайрата» были быстрее, мобильнее, они накрывали нас. Это вкратце. Что касаемо сегодняшнего матча, если первый мяч мы проигрывали, то второй нам удавалось более-менее подбирать. Вы видели нашу позиционную атаку. Мы пытались сразу играть в острую, естественно в таком ритме тяжело противостоять быстроногим футболистам, мы и попались на этой ошибке. Мы боимся травм, наша обойма еще меньше стала. Весь резерв наш — это вчерашние мальчишки с «Актобе-Жас», это большая очень разница.

- Что все таки важнее: привлекать свои кадры с дубля или привлекать иностранных легионеров?

- Это должно дополнять друг друга. Футболист развивается в среде. Чем выше классом его партнеры, тем эта среда позволит ему быстрее развиваться. Это стресс, это способность противодействовать всему. Мы имеем сейчас проблемы в нашем процессе тренировочном, есть дисбаланс в классе игроков. Игрок изначально более высокого класса не чувствует того уровня сопротивления которое приблизительно сопоставимо в игре. И, наоборот, молодой футболист, находясь под большим стрессом, естественно развивается. Свои кадры нужно выращивать - это знают многие, но лишь единицы знают как это сделать.

- Как вы оцениваете качество поля «Тобыл Арена»?

- Относительно чего? Если нашего газона, то это конечно супер-покрытие. Я по-хорошему очень завидую тому, что есть у вас. Не сомневаюсь, что наши руководители области, тоже сделают такой подарок. Без этого нельзя. Это не только для болельщиков, не только для главной команды, все-таки это для детско-юношеского футбола обязательная часть. Это и есть фундамент для будущего. Большая такая белая зависть.



После откровений главного тренера «нефтянников» появился главный тренер ФК «Тобол» Владимир ГАЗЗАЕВ.

- Очень важно, что мы сегодня победили. Игра складывалась достаточно нервно. Надо отдать должное команде «Актобе», их настрой на сегодняшнюю игру был достаточно ярко выражен. Первые 10 минут были достаточно сумбурными, затем взяли все под контроль. Много позиционно атаковали, достаточно подходов к воротам создали за игру. Голевых моментов тоже, но их на мой взгляд могло быть и больше в нашу пользу. Создали сами себе нервотрепку в концовке матча, но ничего страшного в целом, я по большому счету доволен самоотдачей наших игроков. Хочу поздравить всех с победой, очень важно было заработать 3 очка. Команде «Актобе» хочу пожелать удачи в остальных играх. Желаю им, чтобы они все свои организационные моменты уладили. Все-таки «Актобе» - команда, в которой на протяжении многих лет я работал. Естественно, я отношусь к ним с большой симпатией. Они являются всегда очень колоритной командой в чемпионате.

- Полностью ли были выполнены поставленные задачи на игру?

- Конечно, надо отдать должное нашим игрокам, которые стараются, играют очень дисциплинированно, очень организованно. Да, в каких-то моментах что-то не получается. Не все игры мы можем играть в сверх-эмоциональном тонусе. Мне не в чем абсолютно игроков упрекнуть, я сейчас в раздевалке их поблагодарил за большую самоотдачу.