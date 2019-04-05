Начало следующей недели порадует теплом жителей Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков в понедельник, 8 апреля, день пройдет без существенных осадков. Во вторник и среду небольшие осадки возможны местами, но больших дождей не ожидается.
- Ночью 8 апреля на большей части территории области температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА, - впрочем, местами термометры покажут 3 градуса выше нуля. Последующие две ночи, 9-10 апреля, будут немного теплее — местами столбики термометров поднимутся до отметки +5 °С. В дневное время 8-10 апреля будет тепло: воздух прогреется до 8-13, местами 16 градусов тепла.
Ветер в первой половине следующей недели ожидается восточный, 9-14 м/с.
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