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maxsaf
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Ждал камента от ура-патриотов. Неа, не выходят. Значит работают строго по команде? Или они настолько патриоты, что их даже это устраивает?
03.04.19 19:29
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Что то Путин и Медведев, вместо того, чтобы во Внуково - поехать, так Путин поехал на открытие автозавода Мерседес. А Дмитрий где спрятался:... :lol: :oops: :-o
03.04.19 18:15
Ахмат
11 дней отдохнут казахстанцы в мае
Будем отдыхать клева
03.04.19 17:49
Механик
Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего химзавода прокомментировали в ГКП «Костанай-Су»
На балансе не состоит, а деньги берут. Интересная у нас страна. :lol:
03.04.19 17:43
Механик
Дорожная разметка для безопасного поворота налево на загородных трассах
Разметка это в принципе очень хорошо. Она нужна, не только за городом, но и в городе. Но только делать её надо не так, как уже здесь писали, на пару недель, а как положено - на года. Но увы это...
03.04.19 17:40
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После непогоды конца рабочей недели в Костанайской области ожидаются теплые безоблачные выходные дни

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

3 апреля 2019, 16:39 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в четверг-пятницу, 4-5 апреля, ожидается дождь, местами может пройти мокрый снег. Видимость на дорогах будет снижена в связи с туманами. В выходные дни, 6-7 апреля, распогодится - будет солнечно и тепло.

Фото Ксении РЕБИК

- Ночью 4 апреля ожидаем от нуля до плюс 5 градусов, а местами 8 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем термометры покажут +2...+7, местами +11 °С. В пятницу ночью вернутся минусовые температуры, правда, не на всей территории области. Местами столбики термометров опустятся до минус 2 градусов и даже до минус 5 градусов, но местами будет 3 градуса тепла. Днем 5 апреля прогнозируемая температура воздуха - 3-8, местами 11 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье воздух прогреется днем до 8-13, местами 16 градусов.

Ветер до конца недели ожидается северо-восточный, скоростью 9-14, с порывами до 18 м/с. Возможно усиление скорости до 15-20 м/с.
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