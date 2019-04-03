После непогоды конца рабочей недели в Костанайской области ожидаются теплые безоблачные выходные дни
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в четверг-пятницу, 4-5 апреля, ожидается дождь, местами может пройти мокрый снег. Видимость на дорогах будет снижена в связи с туманами. В выходные дни, 6-7 апреля, распогодится - будет солнечно и тепло.
Фото Ксении РЕБИК
- Ночью 4 апреля ожидаем от нуля до плюс 5 градусов, а местами 8 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем термометры покажут +2...+7, местами +11 °С. В пятницу ночью вернутся минусовые температуры, правда, не на всей территории области. Местами столбики термометров опустятся до минус 2 градусов и даже до минус 5 градусов, но местами будет 3 градуса тепла. Днем 5 апреля прогнозируемая температура воздуха - 3-8, местами 11 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье воздух прогреется днем до 8-13, местами 16 градусов.
Ветер до конца недели ожидается северо-восточный, скоростью 9-14, с порывами до 18 м/с. Возможно усиление скорости до 15-20 м/с.
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