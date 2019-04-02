Второй объединенный турнир по грэпплингу UWW и жекпе-жек прошел в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Открытый областной чемпионат по грепплингу UWW "Cолтустiк Батыры" и чемпионат области по национальному виду спорта жекпе-жек провели в спортзале СШ № 15 в эти выходные дни - 30-31 марта. Совместный турнир проводился среди кадетов, детей и взрослых.
Азамат Сарбасов ( в центре) стал чемпионом области по грепплингу в двух весовых категориях /Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
- Такой турнир мы проводим уже не впервые, - рассказал «НГ» чемпион мира по грепплингу, руководитель федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Объединяем турниры для зрелищности и популяризации наших видов спорта. Как показывает турнир, борьба у детей более скоростная и динамичная, чем у мужчин. Схватки у взрослых, в свою очередь, по понятным причинам, более жесткие. Грепплинг в нашей области растет, показывает более высокий уровень с каждым разом.
Ербол Хамитов: «Опускать руки - не выход» /Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
Ербол ХАМИТОВ приехал на чемпионат по грепплингу в составе команды Северо-Казахстанской области. Казалось бы, ничего необычного, но лишь до того момента, пока он не снял протез с ноги. Парень, балансируя, стоял на ковре, смотрел сопернику прямо в глаза и держался уверенно. Он был подобен самураю, лишившемуся ноги в бою.
«А ему можно выступать вместе с остальными?» - раздавались удивленные и даже восторженные возгласы из толпы.
А кто же ему запретит? Конечно, есть парагрепплинг, но Ербол хочет тягаться с равными ему и даже более сильными - как в технике исполнения, так и в регалиях. На пути к пьедесталу одноногий самурай снес нескольких противников в упорных схватках, а в полуфинале забрал спину соперника и произвел удушающий прием. Зрители аплодировали стоя. Болельщики могли видеть неистовую волю к победе и сильную тягу к жизни.
Парня на одной ноге, конечно, сбивали на ковер, но в партере он моментально и на большой скорости забирал свое, не давая отдыхать визави.
Ербол Хамитов (слева) стал серебряным призером турнира по грепплингу в весовой категории 71 кг
В финале Ербол уступил в честной схватке одноклубнику Дулату Аяжанову и стал серебряным призером турнира в категории 71 кг. Казалось бы, почему одноклубник и сокомандник не уступил победу товарищу? Да все просто! Ерболу не нужны жалость и подачки. На одном из чемпионатов РК соперник уже уступал ему победу, однако 22-летний Хамитов опротестовал это решение.
- До травмы я занимался единоборствами, ММА и жекпе-жек, - рассказал "НГ" Ербол. - Сейчас я занимаюсь грепплингом и паралыжными гонками.
- Насколько тяжело заниматься наравне со всеми, имея такую травму?
- Изначально было тяжело, а сейчас привык, наверно. На самом деле на первом месте для меня стоят паралыжные гонки, сейчас я попал в сборную Казахстана по паралыжному спорту, а грепплинг - мое хобби. Я занимаюсь единоборствами, потому что уже не могу без этого. Да и родные не против, все поддерживают.
- Что ты можешь сказать спортсменам и вообще любителям спорта, имеющим серьезные травмы?
- Хочу сказать, чтобы они не опускали руки. Я считаю, что это испытание от Всевышнего, кому-то - наказание. Но все равно опускать руки - не выход. Нельзя падать духом, нужно продолжать идти к своим мечтам. Ведь если замотивирован сам, нужно мотивировать и других людей. Есть вполне здоровые люди, просто сидящие у родителей на шее, которые ничем не заняты и ничего не хотят. Я хочу добиться всего сам! Я ни у кого помощи не прошу. Конечно, есть люди, которые поддерживают, спасибо родным, друзьям! Отдельное спасибо хотел бы сказать главному тренеру по ММА из Астаны Сергею Веселову, Анатолию Киму и всем, кто со мной рядом!
После награждения Ербола Хамитова еще долго не отпускали спортсмены и болельщики, которые хотели сфотографироваться с сильным духом бойцом. Он никому не отказал в совместном фото, только с радостью вставал с ковра на одну ногу и улыбался.
Команда Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY буквально деклассировала остальных соперников в турнире по грепплингу среди взрослых спортсменов. В весовой категории 66 кг Жанат Кулесов забрал заслуженное золото, в весе 77 кг Адлан Мадаев стал чемпионом, в очередной раз показав всем свое желание победить. В этой же категории хорошую борьбу и функциональную готовность показал Жарас Саматов, но из-за допущенной ошибки в этот раз взял бронзу.
Одноклубники Жарас Саматов (слева) и Адлан Мадаев (в центре) разделили пьедестал чемпионата области по грепплингу в весе 77 кг /Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
Мастер спорта РК по грепплингу Азамат Сарбасов, выступая в трех весовых категориях, взял два золота и одно серебро. В родной для него категории 84 кг чемпионство осталось за ним, также он забрал свое и в весе 92 кг - еще одно золото в копилке. Серебряная медаль Азамату досталась в категории 100 кг. В ней чемпионом стал его одноклубник Евгений Плеханов - то есть, в командном зачете клуб ничего не потерял.
В возрастной категории свыше 35 лет в весе 66 кг чемпионом стал еще один грэпплер из команды QAZAQ BATYRY - Максат Елемесов.
Ералы Ибраев (в черном) проводит болевой прием треугольник в турнире по жекпе-жек /Фото Николая СОЛОВЬЕВА
В чемпионате по жекпе-жек костанаец Олег Семенов, выступая в группе ветеранов (+35 лет) в весовой категории 84 кг эффектно прошел соперников в своей турнирной сетке. В его углу постоянно был президент федерации жекпе-жек Костанайской области, чемпион Азии по ММА Рауф АЛИЕВ, тренирующий Семенова.
Адиль Жилкайдаров (в синем) в борьбе против Мадияра Шайморонова в турнире по жекпе-жет /Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Всего желающих посоревноваться в клетке на этом турнире мы насчитали около 200 бойцов. Бои были зрелищными. Для категории неготовых спортсменов этот турнир, возможно, оказался траурным, - смеется Алиев. - Многие же думают, что они все знают и всего достигли, зачем тренироваться? А потом приходят мотивированные новички и просто разбирают таких на части.
Бои в клетке привлекли к себе большое внимание. Наверно, сейчас нет мальчишки, который интересуется единоборствами и не смотрит поединки UFC, Bellator, ACA, M-1.
Бой в возрастной группе 19-20 лет в весовой категории 55 кг между костанайцем Диасом Какимовым (школа бокса им. Мирошниченко, федерация жекпе-жек) и Айдыном Конысбеком из Аркалыка (СК "Намыс", федерация жекпе-жек) назвали самым зрелищным и ожидаемым в этом турнире.
Болат Кушеев из Алтынсаринского района стал чемпионом области по жекпе-жек в возрастной категории 15-16 лет в весе 59 кг /Фото Николая СОЛОВЬЕВА.
- Был объявлен дополнительный раунд, в этот раз на характере выиграл Диас. На прошлом турнире выиграл Айдын, у них даже была словесная перепалка. Все ждут их третий бой. Айдына мы наградили в отдельной номинации - за волю к победе, - подытожил Рауф Алиев.
В турнире по жекпе-жек приняли участие 200 бойцов /Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Первое командное место занял СК «Каскыр» (Костанай, федерация жекпе-жек), серебро досталось команде школы бокса имени Александра Мирошниченко (Костанай, федерация жекпе-жек), бронза - у аркалыкского СК «Намыс».
Победителей и призеров турнира наградили ценными призами, медалями и грамотами.
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Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....