Второй объединенный турнир по грэпплингу UWW и жекпе-жек прошел в Костанае

Открытый областной чемпионат по грепплингу UWW "Cолтустiк Батыры" и чемпионат области по национальному виду спорта жекпе-жек провели в спортзале СШ № 15 в эти выходные дни - 30-31 марта. Совместный турнир проводился среди кадетов, детей и взрослых.

Азамат Сарбасов ( в центре) стал чемпионом области по грепплингу в двух весовых категориях /Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

- Такой турнир мы проводим уже не впервые, - рассказал «НГ» чемпион мира по грепплингу, руководитель федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Объединяем турниры для зрелищности и популяризации наших видов спорта. Как показывает турнир, борьба у детей более скоростная и динамичная, чем у мужчин. Схватки у взрослых, в свою очередь, по понятным причинам, более жесткие. Грепплинг в нашей области растет, показывает более высокий уровень с каждым разом.

Ербол Хамитов: «Опускать руки - не выход» /Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Ербол ХАМИТОВ приехал на чемпионат по грепплингу в составе команды Северо-Казахстанской области. Казалось бы, ничего необычного, но лишь до того момента, пока он не снял протез с ноги. Парень, балансируя, стоял на ковре, смотрел сопернику прямо в глаза и держался уверенно. Он был подобен самураю, лишившемуся ноги в бою.

«А ему можно выступать вместе с остальными?» - раздавались удивленные и даже восторженные возгласы из толпы.

А кто же ему запретит? Конечно, есть парагрепплинг, но Ербол хочет тягаться с равными ему и даже более сильными - как в технике исполнения, так и в регалиях. На пути к пьедесталу одноногий самурай снес нескольких противников в упорных схватках, а в полуфинале забрал спину соперника и произвел удушающий прием. Зрители аплодировали стоя. Болельщики могли видеть неистовую волю к победе и сильную тягу к жизни.

Парня на одной ноге, конечно, сбивали на ковер, но в партере он моментально и на большой скорости забирал свое, не давая отдыхать визави.

Ербол Хамитов (слева) стал серебряным призером турнира по грепплингу в весовой категории 71 кг

В финале Ербол уступил в честной схватке одноклубнику Дулату Аяжанову и стал серебряным призером турнира в категории 71 кг. Казалось бы, почему одноклубник и сокомандник не уступил победу товарищу? Да все просто! Ерболу не нужны жалость и подачки. На одном из чемпионатов РК соперник уже уступал ему победу, однако 22-летний Хамитов опротестовал это решение.

- До травмы я занимался единоборствами, ММА и жекпе-жек, - рассказал "НГ" Ербол. - Сейчас я занимаюсь грепплингом и паралыжными гонками.

- Насколько тяжело заниматься наравне со всеми, имея такую травму?

- Изначально было тяжело, а сейчас привык, наверно. На самом деле на первом месте для меня стоят паралыжные гонки, сейчас я попал в сборную Казахстана по паралыжному спорту, а грепплинг - мое хобби. Я занимаюсь единоборствами, потому что уже не могу без этого. Да и родные не против, все поддерживают.

- Что ты можешь сказать спортсменам и вообще любителям спорта, имеющим серьезные травмы?

- Хочу сказать, чтобы они не опускали руки. Я считаю, что это испытание от Всевышнего, кому-то - наказание. Но все равно опускать руки - не выход. Нельзя падать духом, нужно продолжать идти к своим мечтам. Ведь если замотивирован сам, нужно мотивировать и других людей. Есть вполне здоровые люди, просто сидящие у родителей на шее, которые ничем не заняты и ничего не хотят. Я хочу добиться всего сам! Я ни у кого помощи не прошу. Конечно, есть люди, которые поддерживают, спасибо родным, друзьям! Отдельное спасибо хотел бы сказать главному тренеру по ММА из Астаны Сергею Веселову, Анатолию Киму и всем, кто со мной рядом!

После награждения Ербола Хамитова еще долго не отпускали спортсмены и болельщики, которые хотели сфотографироваться с сильным духом бойцом. Он никому не отказал в совместном фото, только с радостью вставал с ковра на одну ногу и улыбался.

Команда Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY буквально деклассировала остальных соперников в турнире по грепплингу среди взрослых спортсменов. В весовой категории 66 кг Жанат Кулесов забрал заслуженное золото, в весе 77 кг Адлан Мадаев стал чемпионом, в очередной раз показав всем свое желание победить. В этой же категории хорошую борьбу и функциональную готовность показал Жарас Саматов, но из-за допущенной ошибки в этот раз взял бронзу.

Одноклубники Жарас Саматов (слева) и Адлан Мадаев (в центре) разделили пьедестал чемпионата области по грепплингу в весе 77 кг /Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Мастер спорта РК по грепплингу Азамат Сарбасов, выступая в трех весовых категориях, взял два золота и одно серебро. В родной для него категории 84 кг чемпионство осталось за ним, также он забрал свое и в весе 92 кг - еще одно золото в копилке. Серебряная медаль Азамату досталась в категории 100 кг. В ней чемпионом стал его одноклубник Евгений Плеханов - то есть, в командном зачете клуб ничего не потерял.

В возрастной категории свыше 35 лет в весе 66 кг чемпионом стал еще один грэпплер из команды QAZAQ BATYRY - Максат Елемесов.

Ералы Ибраев (в черном) проводит болевой прием треугольник в турнире по жекпе-жек /Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В чемпионате по жекпе-жек костанаец Олег Семенов, выступая в группе ветеранов (+35 лет) в весовой категории 84 кг эффектно прошел соперников в своей турнирной сетке. В его углу постоянно был президент федерации жекпе-жек Костанайской области, чемпион Азии по ММА Рауф АЛИЕВ, тренирующий Семенова.

Адиль Жилкайдаров (в синем) в борьбе против Мадияра Шайморонова в турнире по жекпе-жет /Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Всего желающих посоревноваться в клетке на этом турнире мы насчитали около 200 бойцов. Бои были зрелищными. Для категории неготовых спортсменов этот турнир, возможно, оказался траурным, - смеется Алиев. - Многие же думают, что они все знают и всего достигли, зачем тренироваться? А потом приходят мотивированные новички и просто разбирают таких на части.

Бои в клетке привлекли к себе большое внимание. Наверно, сейчас нет мальчишки, который интересуется единоборствами и не смотрит поединки UFC, Bellator, ACA, M-1.

Бой в возрастной группе 19-20 лет в весовой категории 55 кг между костанайцем Диасом Какимовым (школа бокса им. Мирошниченко, федерация жекпе-жек) и Айдыном Конысбеком из Аркалыка (СК "Намыс", федерация жекпе-жек) назвали самым зрелищным и ожидаемым в этом турнире.

Болат Кушеев из Алтынсаринского района стал чемпионом области по жекпе-жек в возрастной категории 15-16 лет в весе 59 кг /Фото Николая СОЛОВЬЕВА.

- Был объявлен дополнительный раунд, в этот раз на характере выиграл Диас. На прошлом турнире выиграл Айдын, у них даже была словесная перепалка. Все ждут их третий бой. Айдына мы наградили в отдельной номинации - за волю к победе, - подытожил Рауф Алиев.

В турнире по жекпе-жек приняли участие 200 бойцов /Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Первое командное место занял СК «Каскыр» (Костанай, федерация жекпе-жек), серебро досталось команде школы бокса имени Александра Мирошниченко (Костанай, федерация жекпе-жек), бронза - у аркалыкского СК «Намыс».

Победителей и призеров турнира наградили ценными призами, медалями и грамотами.