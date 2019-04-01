В ближайшие два дня в Костанае ожидается сильный ветер, временами пройдут осадки

Во вторник, 2 апреля, осадков синоптики не прогнозируют. Но уже в ночь со вторника на среду местами будут идти небольшие дожди, а днем 3 апреля дождь прогнозируется на большей части территории области.

Фото Ксении РЕБИК

- Ночи будут теплыми, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - 2 апреля, во вторник, ночью будет от нуля до 5 градусов мороза, но местами температура воздуха будет держаться на уровне +3 °С. Днем прогнозируем 5-10, местами 13 градусов со знаком «плюс». В среду, 3 апреля, ночью термометры покажут 0...+5 °С, день среды будет более прохладным, чем предыдущий - ожидается всего 5-8 градусов тепла.

Ветер во вторник будет менять направление с юго-западного на юго-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 18 м/с. В среду юго-восточный ветер будет периодически усиливаться до 15-20 м/с.