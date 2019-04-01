В ближайшие два дня в Костанае ожидается сильный ветер, временами пройдут осадки
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Во вторник, 2 апреля, осадков синоптики не прогнозируют. Но уже в ночь со вторника на среду местами будут идти небольшие дожди, а днем 3 апреля дождь прогнозируется на большей части территории области.
Фото Ксении РЕБИК
- Ночи будут теплыми, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - 2 апреля, во вторник, ночью будет от нуля до 5 градусов мороза, но местами температура воздуха будет держаться на уровне +3 °С. Днем прогнозируем 5-10, местами 13 градусов со знаком «плюс». В среду, 3 апреля, ночью термометры покажут 0...+5 °С, день среды будет более прохладным, чем предыдущий - ожидается всего 5-8 градусов тепла.
Ветер во вторник будет менять направление с юго-западного на юго-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 18 м/с. В среду юго-восточный ветер будет периодически усиливаться до 15-20 м/с.
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Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой. А что касается постов Серого, то лично я в них никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу. Но тебе же видней))
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ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon: Не понимаю vofkakst: Будут заниматься чем угодно, Ну вот. Минимум двое попались.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города... Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang: Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра. С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol: