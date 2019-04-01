Форум
dvb
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой. А что касается постов Серого, то лично я в них никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу. Но тебе же видней))
01.04.19 20:40
seroff
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
01.04.19 20:18
Victor Yang
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon: Не понимаю vofkakst: Будут заниматься чем угодно, Ну вот. Минимум двое попались.
01.04.19 20:12
vofkakst
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города... Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
01.04.19 19:14
elektron
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang: Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра. С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol:
01.04.19 19:13
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В ближайшие два дня в Костанае ожидается сильный ветер, временами пройдут осадки

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

1 апреля 2019, 17:56 |  Общество

Во вторник, 2 апреля, осадков синоптики не прогнозируют. Но уже в ночь со вторника на среду местами будут идти небольшие дожди, а днем 3 апреля дождь прогнозируется на большей части территории области.

Фото Ксении РЕБИК

- Ночи будут теплыми, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - 2 апреля, во вторник, ночью будет от нуля до 5 градусов мороза, но местами температура воздуха будет держаться на уровне +3 °С. Днем прогнозируем 5-10, местами 13 градусов со знаком «плюс». В среду, 3 апреля, ночью термометры покажут 0...+5 °С, день среды будет более прохладным, чем предыдущий - ожидается всего 5-8 градусов тепла.

Ветер во вторник будет менять направление с юго-западного на юго-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 18 м/с. В среду юго-восточный ветер будет периодически усиливаться до 15-20 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.04.19 18:14 Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
01.04.19 17:33 Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
01.04.19 16:53 «Было легко» - Дарья Гринь из Костаная стала чемпионкой РК по кикбоксингу за 46 секунд
01.04.19 16:29 Новую глобальную социальную сеть запускают в апреле в Великобритании
01.04.19 16:10 Кандидат против всех. "Феномен Зеленского" объяснили политологи
01.04.19 16:00 "НГ" предлагает читателям определить, какие из опубликованных 1 апреля новостей относятся к первоапрельским шуткам
01.04.19 14:28 Молоко в Казахстане дорожает в два раза быстрее, чем растет инфляция
01.04.19 13:17 2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования в Казахстане
01.04.19 12:30 Большой, бородатый, рогатый: кого сайгаки приняли в свое стадо?
01.04.19 12:00 Костанайский областной русский драматический театр участвует в международном тетральном фестивале "Соотечественники"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 243
Пользователей: 1
Всего: 244

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх