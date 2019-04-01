Костанайский областной русский драматический театр участвует в международном тетральном фестивале "Соотечественники"

Фестиваль в РФ (Мордовия, Саранск) стартовал 29 марта. Свои постановки там покажут русские театры из Абхазии, Венгрии, Германии, Испании, России и Казахстана. Нашу страну представит Костанайский областной русский драматический театр со спектаклем «Женитьба Бальзаминова».

Спектакль по пьесе Островского можно считать долгожителем - он был поставлен режиссером Александром Лиопой ровно 4 года назад. Премьера состоялась 2 апреля 2015 года.



- На фестиваль едет труппа в составе 36 человек, практически весь актерский состав. Эту поездку мы осуществляем на средства спонсоров, - рассказал корреспонденту «НГ» директор русского драматического театра Юрий ИВЛЕВ. - Именно на этот международный фестиваль мы очень давно хотели попасть.

Фестиваль в Саранске действительно очень представительный. Как сообщают его организаторы, Будапештский театр-студия покажет постановку пьесы Николая Коляды (кстати, тоже нашего земляка) "Скрипка, бубен и утюг", а Берлинский музыкальный театр "Кабаре Лори" - спектакль "А чой-то ты во фраке?" по пьесе Чехова. Школа театрального искусства из Испании привезла работу "Невидимые миру слезы" по произведениям Чехова и Аверченко. Россия в программе "Соотечественников" представлена коллективами ГРДТ Республики Мордовия и Архангельского молодежного театра: зрители увидят спектакли "Жорж Данден, или Одураченный муж" и "Братья Карамазовы".

Открыли форум гости из Абхазии: сухумский Русский драмтеатр имени Фазиля Искандера представил свою интерпретацию толстовского "Хаджи-Мурата". "Удивительно яркая и образная, сотканная из метафор работа режиссера Адгура Кове не оставила равнодушным никого", - пишет саранская пресса.

Фото Николая Гагарина с сайта RG.ru



Костанайская труппа уезжает на фестиваль завтра.



Международный фестиваль «Соотечественники» проводится с 2006 года. За это время на его сцене выступило 94 труппы из 16 стран.