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arman_kst
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Костанайский областной русский драматический театр участвует в международном тетральном фестивале "Соотечественники"

Дмитрий ПЕТРЕНКО

1 апреля 2019, 12:00 |  Культура

Фестиваль в РФ (Мордовия, Саранск) стартовал  29 марта. Свои постановки там покажут русские театры из Абхазии, Венгрии, Германии, Испании, России и Казахстана. Нашу страну представит Костанайский областной русский драматический театр  со спектаклем «Женитьба Бальзаминова».

Спектакль по пьесе Островского  можно считать долгожителем - он был поставлен режиссером Александром Лиопой ровно  4 года назад. Премьера состоялась 2 апреля 2015 года.

- На фестиваль едет труппа в составе 36 человек, практически весь актерский состав. Эту поездку мы  осуществляем на средства спонсоров, - рассказал корреспонденту «НГ» директор русского драматического театра Юрий ИВЛЕВ. -  Именно на этот международный фестиваль мы очень давно хотели попасть.

Фестиваль в Саранске действительно очень представительный. Как сообщают его организаторы, Будапештский театр-студия покажет постановку пьесы Николая Коляды (кстати, тоже нашего земляка) "Скрипка, бубен и утюг", а Берлинский музыкальный театр "Кабаре Лори" - спектакль "А чой-то ты во фраке?" по пьесе Чехова. Школа театрального искусства из Испании привезла работу "Невидимые миру слезы" по произведениям Чехова и Аверченко. Россия в программе "Соотечественников" представлена коллективами ГРДТ Республики Мордовия и Архангельского молодежного театра: зрители увидят спектакли "Жорж Данден, или Одураченный муж" и "Братья Карамазовы".

Открыли форум гости из Абхазии: сухумский Русский драмтеатр имени Фазиля Искандера представил свою интерпретацию толстовского "Хаджи-Мурата". "Удивительно яркая и образная, сотканная из метафор работа режиссера Адгура Кове не оставила равнодушным никого", - пишет саранская пресса.

Фото Николая Гагарина с сайта RG.ru

Костанайская труппа  уезжает на фестиваль завтра.

Международный фестиваль «Соотечественники» проводится с 2006 года. За это время на его сцене выступило 94 труппы из 16 стран.

 
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