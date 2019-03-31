"Тобол" на последних минутах вырвал победу у "Шахтера"

Костанайский "Тобол" победил "Шахтер" в матче третьего тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сенин Себаи /Фото с сайта ФК "Балтика"

Встреча, которая была домашней для карагандинского клуба, прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Причем победу "Тобол" вырвал только на 88-й минуте. Автором единственного гола стал Сенин Себаи.

Напомним, сегодня, 31 марта, во второй игровой день третьего тура, "Кайрат" на выезде обыграл "Актобе". Также позже состоится встреча "Окжетпес" - "Ордабасы".