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"Тобол" на последних минутах вырвал победу у "Шахтера"
Vesti.kz
31 марта 2019, 16:59 | Спорт
Костанайский "Тобол" победил "Шахтер" в матче третьего тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сенин Себаи /Фото с сайта ФК "Балтика"
Встреча, которая была домашней для карагандинского клуба, прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Причем победу "Тобол" вырвал только на 88-й минуте. Автором единственного гола стал Сенин Себаи.
Напомним, сегодня, 31 марта, во второй игровой день третьего тура, "Кайрат" на выезде обыграл "Актобе". Также позже состоится встреча "Окжетпес" - "Ордабасы".
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