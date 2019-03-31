Форум
arman_kst
"Почему 600 миллионов не тратят на борьбу с раком". Житель Нур-Султана обратился к казахстанцам
Эти иностранные врачи тоже такие деньги требуют, зарабатывают на лечении других
31.03.19 09:49
MedVed820607
Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
Надеюсь автор читает коментарии... Так вот: судя по статье с бизнесом по казахстански вы не знакомы. Бизнес по казахстански означает, что не предприиматель работает и оплачивает налоги. А он работает...
31.03.19 09:47
Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron: Мысль не дошла? чего смотреть то, и так всё ясно! Пока особо ничего не ясно, будут по итогам года данные которыми можно оперировать, тогда и посмотрим. У меня хороший товарищ врач...
31.03.19 08:35
elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer: как будто одни тунеядцы и бездельники созванивались в прямом эфире Радио Комсомолки из разных регионов. Выше-же указал, что по итогам года посмотрим, какие результаты будут, сейчас...
31.03.19 08:15
Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron: Стандартная фраза, кому своим? Тунеядцам и бездельникам? Все кто в Россию уехал, работают по специальности, кого знаю. Где были местные? Я в германии тоже кому то работу забрал? Странно,...
31.03.19 08:12
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Facebook ужесточает правила прямых эфиров

Tengrinews.kz

31 марта 2019, 10:55 |  Общество

После двойного теракта в Крайстчерч (Новая Зеландия) Facebook ужесточает правила онлайн-трансляций. Об этом в пятницу заявила главный операционный директор компании Шерил Сэндберг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW. 

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration©

"В качестве реакции на произошедший теракт мы принимаем три меры: ужесточение правил для Facebook Live, усиление борьбы с возбуждением ненависти на наших платформах и поддержка Новой Зеландии", - цитирует ее слова агентство AFP.

Как пояснила Сэндберг, в будущем компания запретит использование функции Facebook Live для тех пользователей, кто ранее был замечен в нарушении установленных стандартов сообщества.

Кроме того, Facebook инвестирует в программное обеспечение для быстрого обнаружения отредактированных версий видеороликов или других изображений насилия.

Власти Австралии тем временем объявили, что в будущем будут привлекать к ответственности социальные сети, если те не удалят записи террористических атак со своих платформ. Ожидается, что соответствующие законы внесут в парламент страны уже на следующей неделе. Компаниям-нарушителям грозят миллиардные штрафы, а их менеджерам - тюремное заключение.

Ведущие социальные сети "несут ответственность за принятие любых возможных мер, гарантирующих, что их технологии не будет использованы террористами", - заявил в минувшую субботу глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Он отметил, что призовет и другие государства G20 заставить соцсети взять на себя ответственность за нераспространение видеороликов, содержащих записи терактов и другие сцены насилия.

В Крайстчерче во время традиционной вечерней молитвы 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Открывший стрельбу 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. Полиция задержала преступника в тот же день, позднее ему предъявлены обвинения в убийстве. Жертвами террориста стали 50 человек.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
31.03.19 09:38 "Почему 600 миллионов не тратят на борьбу с раком". Житель Нур-Султана обратился к казахстанцам
31.03.19 08:56 Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
30.03.19 20:09 Костанайский наблюдатель с мандатом ОБСЕ будет работать на президентских выборах в Украине
30.03.19 19:08 Головкин согласовал соперника и дату следующего боя
30.03.19 18:48 Обнародованы результаты проб после аварии на месторождении «Каламкас»
30.03.19 13:16 Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
30.03.19 11:07 Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
30.03.19 09:52 Стоит ли бороться за возврат комиссии по кредиту: письмо судьям и мнение эксперта
30.03.19 08:19 Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет акимат Аулиекольского района
30.03.19 06:58 Что делать, если старый штраф числится неоплаченным, рассказали в МВД

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 1
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх