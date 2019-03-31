Facebook ужесточает правила прямых эфиров
Tengrinews.kz
После двойного теракта в Крайстчерч (Новая Зеландия) Facebook ужесточает правила онлайн-трансляций. Об этом в пятницу заявила главный операционный директор компании Шерил Сэндберг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration©
"В качестве реакции на произошедший теракт мы принимаем три меры: ужесточение правил для Facebook Live, усиление борьбы с возбуждением ненависти на наших платформах и поддержка Новой Зеландии", - цитирует ее слова агентство AFP.
Как пояснила Сэндберг, в будущем компания запретит использование функции Facebook Live для тех пользователей, кто ранее был замечен в нарушении установленных стандартов сообщества.
Кроме того, Facebook инвестирует в программное обеспечение для быстрого обнаружения отредактированных версий видеороликов или других изображений насилия.
Власти Австралии тем временем объявили, что в будущем будут привлекать к ответственности социальные сети, если те не удалят записи террористических атак со своих платформ. Ожидается, что соответствующие законы внесут в парламент страны уже на следующей неделе. Компаниям-нарушителям грозят миллиардные штрафы, а их менеджерам - тюремное заключение.
Ведущие социальные сети "несут ответственность за принятие любых возможных мер, гарантирующих, что их технологии не будет использованы террористами", - заявил в минувшую субботу глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Он отметил, что призовет и другие государства G20 заставить соцсети взять на себя ответственность за нераспространение видеороликов, содержащих записи терактов и другие сцены насилия.
В Крайстчерче во время традиционной вечерней молитвы 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Открывший стрельбу 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. Полиция задержала преступника в тот же день, позднее ему предъявлены обвинения в убийстве. Жертвами террориста стали 50 человек.
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