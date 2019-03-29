Облет территорий для оценки паводковой ситуации начался в Костанайской области

Паводковая комиссия, осмотрев сверху южные регионы Костанайской области, оценила количество снега и состояние рек в Аркалыке, Амангельдинском, Жангельдинском, Наурзумском районах и на трансграничной территории Улытауского района Карагандинской области. Об этом сегодня, 29 марта сообщила пресс-служба ДЧС.



- 27 марта комиссией в составе заместителя акима области Сергея Карплюка, начальника ДЧС Талгата Какимова, директора "Казводхоза" Даурена Абдикамитова, директора костанайского филиала «Казгидромета» Ларисы Кузьминой проведен облет территории южных регионов области, - говорится в пресс-релизе ведомства. - Установлено, что снежный покров частично сохраняется на территории Аулиекольского, Наурзумского, Карасуского районов. Акватория Тастинского водохранилища по льду, снежный покров отсутствует, боковых притоков талых вод не наблюдается. Со стороны Акмолинской области в районе п. Есиль и Державинска снежный покров сплошной. Ашутастинское и Акжарское водохранилища находятся во льду, местами имеются закраины, лед отошел от берегов.

В районе Аркалыка 50-60% окрестностей еще покрыто снегом. Чем ближе к южной границе области, тем меньше снега. В районе Екидина и Амангельды его нет вовсе.

Южные реки Сарыторгай и Караторгай освободились от льда, небольшие скопления льдин наблюдаются лишь на поворотах. Местного стока в них нет, поскольку нет уже снега. Однако, отмечает комиссия, на постах Екидин (река Сарыторгай) и Урпек (река Караторгай), уровень воды повышается и отмечается течение. Расход воды составляет 30,5 и 113 кубометров в секунду. Вода прибывает со стороны Карагандинской области.

Реки севернее Амангельдинского района пока стоят подо льдом. Реки Кабырга и Торгай - тоже. Боковых притоков не наблюдается, по степи снег отсутствует.

В ближайшее время планируется обследовать западные районы области.