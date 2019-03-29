Облет территорий для оценки паводковой ситуации начался в Костанайской области
Паводковая комиссия, осмотрев сверху южные регионы Костанайской области, оценила количество снега и состояние рек в Аркалыке, Амангельдинском, Жангельдинском, Наурзумском районах и на трансграничной территории Улытауского района Карагандинской области. Об этом сегодня, 29 марта сообщила пресс-служба ДЧС.
- 27 марта комиссией в составе заместителя акима области Сергея Карплюка, начальника ДЧС Талгата Какимова, директора "Казводхоза" Даурена Абдикамитова, директора костанайского филиала «Казгидромета» Ларисы Кузьминой проведен облет территории южных регионов области, - говорится в пресс-релизе ведомства. - Установлено, что снежный покров частично сохраняется на территории Аулиекольского, Наурзумского, Карасуского районов. Акватория Тастинского водохранилища по льду, снежный покров отсутствует, боковых притоков талых вод не наблюдается. Со стороны Акмолинской области в районе п. Есиль и Державинска снежный покров сплошной. Ашутастинское и Акжарское водохранилища находятся во льду, местами имеются закраины, лед отошел от берегов.
В районе Аркалыка 50-60% окрестностей еще покрыто снегом. Чем ближе к южной границе области, тем меньше снега. В районе Екидина и Амангельды его нет вовсе.
Южные реки Сарыторгай и Караторгай освободились от льда, небольшие скопления льдин наблюдаются лишь на поворотах. Местного стока в них нет, поскольку нет уже снега. Однако, отмечает комиссия, на постах Екидин (река Сарыторгай) и Урпек (река Караторгай), уровень воды повышается и отмечается течение. Расход воды составляет 30,5 и 113 кубометров в секунду. Вода прибывает со стороны Карагандинской области.
Реки севернее Амангельдинского района пока стоят подо льдом. Реки Кабырга и Торгай - тоже. Боковых притоков не наблюдается, по степи снег отсутствует.
В ближайшее время планируется обследовать западные районы области.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 218
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Lex: этот участок дороги какой-то паронормальный. Да, аномально дешманские воришки! Сколько ни закупают краску, сколько ни осваивают денег на разметку - вся краска в этом районе исчезает, причем...
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
на котором я 27 марта утром ехала Источник:www.ng.kz А голос за кадром вроде мужской.
Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта
высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник:www.ng.kz -- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Наверное тема поднималась. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых...