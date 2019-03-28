Призером чемпионата Азии по греко-римской борьбе стал костанаец
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Саркис ПШЕНИЧНИКОВ вернулся в спорт после длительного перерыва, вызванного травмой, и стал призером чемпионата Азии среди молодежи. Сегодня, 28 марта, борца торжественно встречали на перроне костанайского железнодорожного вокзала.
Сойдя с поезда, Саркис первым делом пожал руку своему тренеру Михаилу Досмогомбетову
Костанайский борец выиграл чемпионат РК, который прошел в Алматы, и отправился в Монголию, в известый своими борцовскими традициями город Улан-Батор, на чемпионат Азии среди спортсменов до 23 лет.
Проведя четыре упорные схватки, воспитанник заслуженного тренера РК, мастера спорта СССР Михаила Досмогомбетова стал бронзовым призером в солидной весовой категории 130 кг.
- В первой встрече я выиграл борца из Монголии, во второй встретился с индусом и тоже одержал победу. А в третьей схватке - с борцом из Киргизии - травмировал плечо, - рассказал "НГ" Саркис Пшеничников. - Мне было тяжело продолжать схватку, я проиграл. В четвертой схватке вышел с иранцем и там меня тоже подвело плечо. У меня был большой перерыв, полтора года вообще не тренировался. Потренировавшись месяц, поехал на чемпионат РК и выиграл его, а после чемпионата страны сразу отправился на чемпионат Азии. Признаться, я был не готов как физически, так и функционально, времени мало было на подготовку. Травма плеча старая, получил я ее еще в 2013 году, вроде бы залечил, но снова дала о себе знать.
Саркис Пшеничников: "Хочу бороться на чемпионате мира"
- Кого ты можешь отметить как самых тяжелых соперников на данном чемпионате?
- Борец из Киргизии. Как раз когда понял, что травмирован. Именно киргиз и стал чемпионом Азии. Ну и соперник из Индии, у которого я выиграл.
- Каковы твои дальнейшие спортивные планы?
- Сейчас - тренироваться, готовиться к сборам. Ожидается турнир в Грузии, в Тбилиси, затем в Алматы - турнир памяти Булата Турлыханова. И в октябре - уже чемпионат мира, планирую в нем принять участие.
Мастер спорта РК по греко-римской борьбе, студент юридического факультета ЧелГУ Саркис Пшеничников буквально на характере, будучи травмированным, стал призером чемпионата Азии. Можно представить, какой результат он сможет показать на чемпионате мира, войдя в свою былую спортивную форму.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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