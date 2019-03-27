Конец марта в Костанайской области: по ночам еще морозец, днем устойчивый «плюс»
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В последние дни марта синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, что связано с прохождением атмосферных фронтов. 28 марта вероятны осадки в виде дождя и туман. Кратковременный дождь, возможно, пройдет и в пятницу, 29 марта.
Фото Ксении РЕБИК
В выходные дни, 30-31 марта, осадков не ожидается, облачность будет переменной.
- По ночам еще будут наблюдаться отрицательные температуры, но в дневное время прогнозируем устойчивый «плюс», - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - В четверг и пятницу, 28-29 марта, ночью термометры покажут от нуля до минус 5 градусов, лишь местами возможна положительная температура +3 градуса. Днем будет тепло - 5-10, местами 15 градусов выше нуля. Последние два дня марта будут немного прохладнее. 30-31 марта по ночам ждем от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла, но местами мороз достигнет 7 градусов. Днем сохранится положительная температура: +2...+7, местами +10 градусов.
По прогнозам синоптиков, 28-29 марта будет сильный юго-восточный ветер скоростью 15-20 м/с. В субботу и воскресенье ветер сменит направление на юго-западное, а скорость его упадет до 9-14 м/с.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
нам то да.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Человек кому разрешено говорить правду. Нам то, не разрешено... :lol:
И такие водители просят акима области о помощи?
Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной, А что, в Костанае можно ездить, с неполадками в машине? Например с неработающим тормозом... :lol: Народное мнение: видя, что...
И такие водители просят акима области о помощи?
а в Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он... а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее... ОН участник движения ,...
И такие водители просят акима области о помощи?
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап, а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он видя, что пешеходов нету предворительно трогается, что бы не задерживать других.