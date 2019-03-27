В проекте «Нужные деньги» экстренно оказали помощь тяжелобольному из Рудного

Благотворительный проект «НГ» счел возможным рассмотреть заявку 38-летнего рудничанина вне очередного тура, поскольку ситуация не терпела отлагательств.

Отчаянная просьба о срочной помощи пришла из Рудного. Нам написала сестра 38-летнего рудничанина Кайрата ШАРДЕНБАЕВА. В письме Салтанат АБЖАНОВА сообщила, что у ее брата цирроз печени неалкогольной этиологии. Болезнь достигла IV стадии и лечить ее невозможно. Спасти жизнь молодого мужчины, отца двоих маленьких детей, можно только с помощью трансплантации. Наш корреспондент побывал в Рудном и встретился с Салтанат и Кайратом в больнице, где мужчина находится.

- В мае 2017 года Кайрат внезапно весь пожелтел, стало ясно, что он болен,- рассказывает Салтанат. - Больше двух месяцев он пролежал в рудненской городской больнице , ему поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Этот диагноз потом подтвердили и челябинские врачи. Они и определили, что это IV стадия. По квоте Кайрату трансплантировали стволовые клетки, мы очень надеялись, что это поможет. Но восстановления печени не произошло. Теперь единственный шанс — пересадка донорского органа.

Кайрат внесен в реестр реципиентов на трупную печень, но ожидание подходящего органа может затянуться. Это связано и с дефицитом органов, и с тем, что должна быть тканевая совместимость. Поэтому стали искать живого донора, готового пожертвовать частью своей печени. Такой донор для Кайрата Шарденбаева уже нашелся и в начале апреля должна состояться трансплантация.

Но дотянуть до поездки в Алматы, где пройдет операция, Кайрату нужно помочь. В рудненской городской больнице, где он лежит, врачи делают все для пациента, препараты выделяются бесплатно. Но для того, чтобы поддержать печень, специалистами областной больницы предложен гораздо более дорогой немецкий препарат. Месячный курс обходится примерно в 100 000 тенге. Он дает Кайрату надежду дожить до операции. К тому же скоро деньги понадобятся на перелет в Алматы. Семья Кайрата в отчаянии. Жена — учитель с небольшой зарплатой, детям 4 и 5 лет. Ресурсы всех родственников уже истощены.

Комиссия проекта «Нужные деньги» решила срочно выделить из фонда 100 000 тенге, чтобы мужчина смог дожить до трансплантации. 26 марта средства были перечислены на банковскую карту Кайрата. Салтанат их уже получила и передала большое спасибо за помощь. Теперь остается надеяться, что Кайрат дождется операции и она даст эффект.

Фото Георгия ГОВОРОВА

