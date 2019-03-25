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В пяти областях объявлен гидрологический "шторм"
Tengrinews.kz
25 марта 2019, 16:50 | Общество
В пяти областях Казахстана объявлен гидрологический "шторм", передает Тengrinews.kz со ссылкой на "Казгидромет".
"В связи с прогнозом выпадения осадков премущественно дождь в период с 26 по 29 марта в СКО, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях ожидается интенсивное таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", - говорится в сообщении.
Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области. Здесь 26 марта ожидаются местами гололед, туман, юго-западный ветер с порывами до 15-20, местами до 23 метров в секунду.
В Костанае 26 марта ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду.
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