В пяти областях объявлен гидрологический "шторм"

В пяти областях Казахстана объявлен гидрологический "шторм", передает Тengrinews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

"В связи с прогнозом выпадения осадков премущественно дождь в период с 26 по 29 марта в СКО, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях ожидается интенсивное таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", - говорится в сообщении.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области. Здесь 26 марта ожидаются местами гололед, туман, юго-западный ветер с порывами до 15-20, местами до 23 метров в секунду.

В Костанае 26 марта ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду.