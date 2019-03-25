6 медалей привезли костанайцы с чемпионата Центральной России по джиу-джитсу
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Открытый чемпионат России по джиу-джитсу ACВ JJ CENTRAL RUSSIAN OPEN CHAMPIONSHIP GI & NO–GI проходил 23-24 марта в столице Татарстана - Казани. В турнире приняли участие около 2 000 спортсменов.
Рамазан Кусаинов (первый слева) привез 4 медали с открытого чемпионата Центральной России по джиу-джитсу
Команда Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY во главе с тренером Рамазаном Кусаиновым представила Костанайскую область в четырех категориях: 75 кг, 85 кг, 95 кг и в абсолютной весовой категории.
Рамазан Кусаинов - не только тренер, но и действующий спортсмен. Подавая пример ученикам, он активно участвует в турнирах и буквально живет в стиле джиу-джитсу. "Скрытый черный пояс" - так называют Кусаинова товарищи по команде (сейчас он обладатель пурпурного пояса) - выступая в весовой категории 95 кг, занял 1 место в категории но ги (без кимоно) и 2 место в категории ги (в кимоно). Но и этого прославленному джитсеру показалось мало, он отправился за медалями в абсолютной весовой категории, где взял 2 серебра.
- Это был отборочный открытый чемпионат Центральной России, победители и призеры которого могут бесплатно отправится на чемпионат России, который пройдёт в Москве 4-5 мая, - рассказал «НГ» руководитель федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Проезд, проживание и регистрация на предстоящем турнире призерам и чемпионам будут оплачены за счет организатора.
Мастер спорта РК по грепплингу Азамат Сарбасов (справа) стал бронзовым призером турнира
Недюжинную волю к победе проявили и воспитанники Кусаинова. Жарас Саматов в первый день чемпионата, проведя 4 упорных схватки, взял бронзовую медаль в разделе ги в весовой категории 75 кг. Мастер спорта РК по грепплингу Азамат Сарбасов во второй день чемпионата занял 3 место в весовой категории 85 кг.
Призеры турнира (слева направо): Азамат Сарбасов, Рамазан Кусаинов и Жарас Саматов
Таким образом три представителя Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY привезли 6 медалей со знакового турнира, который организовала известная в мире смешанных единоборств организация - ACB.
Костанай в скором времени ожидает и свое масштабное спортивное событие - Кубок РК по джиу-джитсу, который пройдет с 12-го по 14 апреля.
Фото предоставлены Академией смешанных единоборств QAZAQ BATYRY
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