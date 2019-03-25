А за окном то дождь, то снег - погода в Костанае на три дня
Георгий ГОВОРОВ
Костанайская область во вторник окажется под влиянием циклона. По всей территории области синоптики ожидают осадки: преимущественно ночью снег, а днём дождь. Местами возможен гололёд и туман.
Ветер юго-западный 15-20, местами 23 м/с. Ожидается, что ночью термометры покажут -3...+2, местами до -6 градусов, а днём возможно воздух прогреется до +2...+7, в отдельных уголках региона до +10.
В среду в регионе установится область повышенного давления. Синоптики не ждут осадков, но местами вероятен туман и гололёд. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с.
- К четвергу передняя часть ложбины циклона достигнет нашего региона, поэтому днём местами ждут дождь, туман и гололёд, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метеопрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер в четверг юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура 27 и 28 марта предположительно ночью будет -3...-8, а днём +7...+12 градусов.
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